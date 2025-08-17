Xabi Alonso toma una decisión con Kylian Mbappé que impacta a Vinícius Júnior

En su temporada de debut con el Real Madrid, el delantero internacional francés, Kylian Mbappé, demostró y ratificó su altísimo nivel. Mbappé disipó cualquier tipo de duda, especialmente entre sus detractores y a pesar de sus primeros meses complicados, acabó por romper varios records. En los 59 encuentros oficiales disputados con el equipo, acabó anotando 44 goles y repartiendo 5 asistencias en casi 5 mil minutos de juego disputados.

Mbappé ha dejado bien a las claras que es el gran líder del equipo, rinde casi siempre a diferencia de otros delanteros. Incluso en un mal momento, el delantero galo sigue aportando a las victorias del Real Madrid, a diferencia de Rodrygo o Vinícius que no han aportado en los momentos complicados. Tras ganar por primera ocasión la Bota de Oro, Mbappé es el claro referente del ataque madridista.

Mbappé se destacó como el máximo goleador de Europa con 31 goles anotados en Liga durante la pasada temporada. Con sus registros excepcionales en la primera temporada en Liga, ahora Xabi Alonso ha tomado la decisión de cambiar a Mbappé de posición. Jugando como delantero centro en su primera temporada en el Bernabéu, el nuevo técnico lo hará jugar en la demarcación de extremo zurdo.

Xabi Alonso quiere explotar todo su talento

El gran nivel del francés ha provocado que Xabi Alonso busque sacar el máximo provecho del talento del delantero madridista. A pesar de la falta de títulos la pasada campaña, el atacante francés espera hacer historia en esta nueva temporada. Con el técnico vasco en el banquillo y después de las nuevas incorporaciones, Mbappé está preparado para guiar al Madrid hacia la conquista de títulos.

Xabi Alonso ya ha ubicado a Mbappé en el extremo izquierdo en varios encuentros amistosos de pretemporada. Para el técnico merengue Mbappé tiene que jugar donde más rinde, el técnico está decidido a aplicar la racionalidad antes de cualquier ego o hábitos adquiridos en el tiempo. Alonso se basa en la lógica, y ésta le dice, que Mbappé tiene que jugar donde más le gusta.

Kylian Mbappé, bandera del equipo

Xabi Alonso está decidido a devolver al atacante francés a la banda izquierda donde alcanzó su más alto nivel internacional. Mbappé rompió todas las marcas de goles de su país partiendo desde la banda izquierda, entrando en diagonal. Xabi Alonso quiere que Mbappé juegue a gusto para obtener su máximo rendimiento.

Mbappé aterrizó hace un año en el Bernabéu, el Madrid acababa de ganar otra Champions y no podía entrar en el vestuario como gran líder. Vinícius tenía copado el lado izquierdo y Rodrygo que también le gusta la zona zurda pasó a la derecha. Mbappé se enfrentó al gran dilema, Vinicius se había ganado el puesto y el sitio.

Ahora, después de una temporada, las cosas han cambiado, Mbappé ha demostrado que es el gran líder y alma del equipo. El rendimiento de Vinicius y Rodrygo han decepcionado y Mbappé se ha ganado el derecho de jugar en la izquierda con la total confianza de Xabi Alonso. La decisión del técnico conllevará otras consecuencias cómo la reubicación de Vinícius en la parcela ofensiva en zona más centrada.