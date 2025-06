El Barça treballa en el fitxatge de Nico Williams, mentre que Xabi Alonso s'ha estrenat al Mundial de Clubs de la FIFA com a nou entrenador del Reial Madrid. Cada boig amb el seu tema, que diria aquell: el Barça encareix amb il·lusió el mercat de fitxatges i el Reial Madrid ja es veu obligat a escoltar Xabi Alonso. El debut de Xabi Alonso va ser més aviat amarg: empat (1-1) contra l'Al-Hilal en un partit que va servir com a comiat d'un jugador millor que Nico Williams

Xabi Alonso li posa la creu, fitxarà pel Barça: 'És molt millor que Nico Williams'

Xabi Alonso se'l 'carrega' i el Barça busca fitxar-lo: "Possible fitxatge millor que el de Nico Williams"

Xabi Alonso busca modificar la dinàmica del Madrid i sap que per això necessitarà jugadors amb capacitat d'associació. És, per tot això, que hi ha una estrella que no està gaire implicada i que se sent incòmoda. Parlem de Rodrygo Goes, extrem esquerrà brasiler que s'ha quedat sense lloc i que serà fulminat per Xabi Alonso