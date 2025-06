Szczesny ha canviat les condicions de la seva renovació: el Barça no s'hi pot negar

La porteria del Camp Nou ha estat objecte de molt debat en les últimes hores després del fitxatge de Joan García. Un cop s'ha fet oficial la incorporació del meta de Sallent, el Barça haurà de resoldre el futur dels seus altres porters.

Per començar, Iñaki Peña sortirà amb tota seguretat aquest estiu: hi ha diversos equips que ja han presentat les seves ofertes pel porter alacantí. En conseqüència, tota l'atenció se centra en Ter Stegen i en Szczesny. D'una banda, el polonès ha trobat el seu lloc a la Ciutat Comtal i desitja continuar; mentre que, en el cas de l'alemany, el seu futur està provocant molts rumors i comentaris.

Joan García ha arribat per ser titular, així que Ter Stegen haurà de buscar-se el futur lluny del Camp Nou. Per al meta germànic és vital poder jugar habitualment per poder afrontar el Mundial 2026 en les millors condicions possibles. Ter Stegen, com a titular de la selecció alemanya, no pot córrer riscos de quedar-se a la banqueta.

Aquest escenari deixa Szczesny com el suplent de Joan García si es resol el tema del seu contracte. Recordem que el polonès va acceptar l'oferta del Barça signant fins a final de temporada. Tanmateix, el seu genial rendiment i la seva experiència han provocat que Deco li posi damunt la taula la renovació.

La renovació de Szczesny depèn d'un detall

La directiva del Barça presidida per Joan Laporta espera tancar la renovació de Szczesny en els pròxims dies. El porter ha estat una de les grans sensacions de la temporada per la seva ràpida adaptació al Barça. En total, 'Tek' va disputar 30 partits encaixant 36 gols, però va mantenir la porteria a zero en 14 partits.

D'altra banda, des del seu debut a Copa a Barbastro, el Barça va estar 20 partits sense perdre comptabilitzant 17 victòries i 3 empats. El porter polonès s'ha adaptat perfectament a l'esquema de Hansi Flick, que juga amb la defensa molt avançada i amb màxim risc. Szczesny s'ha guanyat la renovació a pols, però només acceptarà si es compleixen els seus desitjos.

Tot i que en principi la directiva volia oferir-li la renovació per dues temporades, Szczesny només acceptarà un any més de contracte. Signarà la seva renovació fins al 2026 amb la idea de penjar els guants l'estiu vinent sabent que tindrà pocs minuts. D'aquesta manera, permetrà que Joan García s'assenti al Barça i donarà temps al club a buscar-li un suplent de garanties.

Szczesny provoca l'adeu de Ter Stegen

La renovació del polonès suposa un sever revés a la continuïtat de Ter Stegen, que després d'una dècada al club català es veu relegat a un segon pla.

El Barça vol oferir-li la carta de llibertat, però l'alemany no perdona els 42 milions del seu contracte fins al 2027. En tot cas, l'adeu de Ter Stegen és una sortida que convé a les dues parts i que haurà de ser negociada de la millor manera possible.