El de Rodrygo és definitiu, ja no hi ha marxa enrere: al Reial Madrid aplaudeixen

El futur de Rodrygo Goes ha estat objecte de rumors constants en els darrers mesos. Fa poc més d'un any, en la prèvia de la final de la Champions League, va deixar entreveure la seva simpatia pel Manchester City. L'equip de Pep Guardiola va mostrar interès en el seu fitxatge, i Rodrygo no va tancar la porta a una possible sortida, però la situació ha canviat radicalment en els darrers dies.

La temporada de Rodrygo no ha estat la millor: després d'un començament prometedor, el seu rendiment s'ha desplomat en el tram final. Sota la direcció de Carlo Ancelotti, el brasiler amb prou feines ha marcat 14 gols en tota la temporada, una dada que està lluny de les expectatives. Aquest baix nivell ha alimentat els dubtes sobre el futur de Rodrygo i ha provocat que molts aficionats demanin la seva sortida aquest estiu.

Rodrygo té moltes pretendents a Europa

És evident que Rodrygo Goes s'ha guanyat el reconeixement a Europa. Clubs de gran nivell com l'Arsenal, Manchester City, Chelsea, PSG i Liverpool han mostrat interès en Rodrygo. Tanmateix, el jugador ha romàs en silenci, sense desmentir ni confirmar les insinuacions.

El seu futur al club semblava incert, però en les darreres hores, una conversa amb el nou entrenador, Xabi Alonso, ha canviat les coses. Segons informen des del diari MARCA, Rodrygo Goes ha pres la decisió de quedar-se al Real Madrid.

L'arribada de Xabi Alonso ha estat clau per a aquest gir en el seu futur: se sent renovat i amb ganes de demostrar la seva qualitat. El brasiler està encantat amb les instruccions del tècnic tolosà i amb el seu enfocament en el desenvolupament dels jugadors. De fet, Rodrygo ha expressat la seva felicitat per treballar sota la direcció de Xabi Alonso i ha deixat clar que ara mateix només pensa en el Real Madrid.

Rodrygo Goes guanya punts per quedar-se

El canvi de rumb de Rodrygo és una gran notícia per al Real Madrid, ja que el club blanc veu en ell un futur prometedor. Amb l'arribada de Xabi Alonso, l'equip espera recuperar el nivell de molts jugadors que no han rendit al màxim aquesta temporada i Rodrygo Goes n'és un d'ells.

D'aquesta manera, quan tot semblava decidit en el sentit contrari, Rodrygo ara aposta per seguir al Real Madrid. Malgrat l'interès d'altres clubs i la situació del seu rendiment, la conversa amb Xabi Alonso ha estat clau perquè el davanter renovi el seu compromís amb el club.