Xabi Alonso posa contra les cordes Vinícius Júnior amb la seva petició: 'Has de...'

Xabi Alonso ha arribat al Reial Madrid amb la missió de tornar l'equip al més alt En els seus primers dies al capdavant del club, les diferències amb el seu predecessor, Carlo Ancelotti, s'han fet més que evidents. Xabi ha mostrat una gran implicació des del primer minut, participant activament als entrenaments i donant ordres clares als jugadors

En aquests primers entrenaments hem pogut veure Xabi Alonso xerrant tranquil·lament amb Bellingham i Tchouaméni sobre el seu posicionament al camp. També se l'ha vist treballant individualment amb Rodrygo, donant-li instruccions molt concretes. Les sensacions que està deixant el tècnic són immillorables, però encara falta el més important: plasmar la seva idea de joc sobre el camp i aconseguir que els jugadors executin el seu pla

Xabi Alonso imposa les seves regles des del principi a Vinícius Júnior

Un punt clau en aquest procés serà la recuperació de la millor versió de Vinícius Júnior El brasiler, que va estar molt a prop de guanyar la Pilota d'Or la temporada passada, s'ha mostrat apàtic i sense aquella xispa tan característica

L'equip ho va notar, especialment, en la seva connexió amb Kylian Mbappé, que no va ser l'esperada. A més, a nivell defensiu, Vinícius Júnior va deixar molts dubtes Amb Ancelotti era habitual veure'l despenjat en atac mentre els seus companys defensaven, cosa que ha de canviar amb Xabi Alonso

De fet, el nou tècnic del Reial Madrid ja li ha deixat clar a Vinícius Júnior què espera d'ell. Segons ha informat la cadena SER, Xabi Alonso ha estat molt contundent amb el ‘7’ del Reial Madrid: "No has de córrer com els defenses, però has de pressionar constantment a dalt"

Aquesta és una de les regles fonamentals de Xabi Alonso per a tots els seus jugadors, especialment per a Vinícius Júnior, que ha de millorar en les tasques defensives

Vinícius Júnior és el millor, però...

Si Vinícius no compleix amb les expectatives que li ha marcat Xabi Alonso, les conseqüències podrien ser severes. Ningú està salvat en aquesta nova etapa que comença al Reial Madrid. La competitivitat serà màxima i els jugadors hauran d'adaptar-se a l'estil del nou entrenador

Si Vinícius Júnior no segueix les indicacions de Xabi Alonso, podria veure's relegat a la banqueta És un avís clar i una mostra del nivell d'exigència que el tècnic tolosà vol imposar al vestidor blanc. En aquest sentit, es nota que Xabi ha sabut entendre, com a jugador i com a tècnic, com és el Reial Madrid