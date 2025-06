Thiago Alcántara torna al Barça amb un fitxatge millor que Nico Williams: Deco dona l’OK

Thiago Alcántara s'ha convertit en un dels grans protagonistes de l'actualitat culé a causa del seu més que possible retorn al FC Barcelona. El migcampista va deixar empremta com a jugador al Camp Nou per la seva exquisida qualitat i precisió, i ara podria tornar al club català, però amb un rol diferent.

En lloc de jugar sobre la gespa, Thiago Alcántara s'incorporarà una altra vegada a l'staff tècnic de Hansi Flick. El curs passat, amb l'arribada de Flick a la banqueta del Barça, Thiago va assumir el rol de nexe entre els entrenadors i els jugadors. La seva feina va ser molt ben rebuda per la plantilla i tothom va quedar encantat amb la seva figura.

No obstant això, poc després de començar la seva trajectòria al costat de Flick, Thiago Alcántara va haver d'abandonar el càrrec per motius fiscals. Va tornar a viure a Anglaterra, però el seu desig sempre ha estat reprendre el seu càrrec com a assistent, i ara sembla estar molt a prop d'aconseguir-ho.

Thiago Alcántara està molt a prop de tornar al Barça

De fet, la setmana passada, Thiago i Flick van estar junts a Formentera, celebrant els èxits de la temporada i treballant en la següent. Durant aquella trobada, es van discutir diversos temes clau per a la pròxima temporada, inclòs el futur de la plantilla.

Thiago Alcántara és conscient que Flick està buscant reforçar l'atac, i el nom de Nico Williams sona amb força. Tanmateix, Thiago, amb la seva àmplia experiència en el futbol, té la seva pròpia opinió. Ha assenyalat un altre extrem que considera més adequat per a l'esquema culé: Luis Díaz.

Thiago va coincidir amb el colombià al Liverpool i manté una excel·lent relació amb ell. Al seu parer, Luis Díaz encaixaria perfectament en l'estil de joc del Barça. Millor que Nico Williams.

Thiago Alcántara aposta per Luis Díaz, però...

Tot i que el retorn de Thiago Alcántara a l'staff culé encara no està confirmat, és evident que podria influir en el fitxatge de Luis Díaz. La mà dreta de Hansi Flick és un gran admirador del colombià, mentre que el vestidor prefereix Nico Williams. I sembla que Laporta també.

De fet, en les últimes hores, el nom de Nico Williams sona amb molta força. Sembla que, malgrat la recomanació de Thiago, l'escollit serà l'extrem espanyol. Luis Díaz haurà d'esperar una mica més per veure si té l'oportunitat de complir el seu somni i jugar al Barça.