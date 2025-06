Confirmat, bescanvi històric entre el Barça i l'AC Milan: 'Rafael Leão a canvi de...'

Rafael Lleó, el davanter portuguès de l'AC Milan, s'ha convertit en la gran obsessió de Joan Laporta per a la pròxima temporada. El president del FC Barcelona fa anys que segueix l'internacional lusità i fins i tot ha parlat en alguna ocasió amb el seu agent, Jorge Mendes, sobre les xifres del traspàs. Tanmateix, veient les elevades exigències de l'equip italià, que demanava més de 100 milions d'euros per deixar sortir la seva gran estrella, Laporta va decidir oblidar-se d'aquesta operació.

Ara bé, en les últimes hores s'ha plantejat un nou escenari que permetria a Joan Laporta complir el seu somni. L'AC Milan estaria disposat a tancar un intercanvi amb l'equip culer perquè Rafael Lleó pugui aterrar al Camp Nou. El jugador lusità no ha amagat mai la seva simpatia pel Barça, i ara el seu traspàs podria fer-se realitat.

L'AC Milan demana un suplent del Barça com a moneda de canvi per Rafael Lleó

L'estiu passat el Barça va intentar el seu fitxatge, però el club italià va demanar 100 milions per deixar-lo sortir. Ara, en canvi, l'AC Milan ha pensat en la possibilitat de dur a terme un intercanvi entre Ronald Araújo i Rafael Lleó. Una possibilitat que afavoreix el club català, tenint en compte que la continuïtat del central uruguaià genera molts dubtes.

Ronald Araújo no ha completat una bona temporada i ha perdut el seu rol com a titular. Hansi Flick prioritza la dupla formada per Íñigo Martínez i Pau Cubarsí, cosa que deixa l'uruguaià sense gaires opcions. De fet, al gener ja va estar a punt de sortir cap a la Juventus, tot i que finalment va acabar renovant fins al 2031.

Ara, el futur de Ronald Araújo al Barça penja d'un fil. D'una banda, la seva clàusula de rescissió, fixada en 65 milions, suposa una invitació perquè altres equips intentin fer-se amb el seu fitxatge. Però a més, l'AC Milan podria provocar la seva sortida, ja que Joan Laporta acceptaria sense pensar-s'ho un intercanvi per Rafael Lleó.

Possible bescanvi entre Ronald Araújo i Rafael Lleó

El central uruguaià, indiscutible la temporada passada amb Xavi, ha perdut crèdit després del seu rendiment dubtós i intents de fugida. En aquest sentit, dins del Barça es rep amb satisfacció l'interès de l'AC Milan. El bescanvi entre Rafael Lleó i Ronald Araújo pot fer-se realitat aquest mateix estiu.

Les actuacions de l'uruguaià han minat la confiança del cos tècnic i de l'afició i l'intercanvi amb l'AC Milan es veuria com molt beneficiós per al club. Veurem si el Barça decideix apostar per Rafael Lleó o, per contra, es decanta per l'altre gran favorit. I és que en les últimes hores està sonant amb molta força, una altra vegada, el nom de Nico Williams.