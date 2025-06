Florentino tranquil·litza Xabi Alonso: 'Està fitxat, a l'agost arribarà a Espanya'

Xabi Alonso i Florentino Pérez fa diverses setmanes que es reuneixen, perfilant el que serà el nou projecte del Real Madrid

La planificació per a la pròxima temporada està gairebé definida, amb les línies mestres clares i les decisions sobre les possibles sortides i entrades ja preses

Tanmateix, amb el Mundial de Clubs a tocar, Xabi Alonso continua esperant alguns reforços clau per completar la plantilla

El tolosà ha estat clar en les seves peticions. En primer lloc, va sol·licitar un pivot defensiu de gran nivell per acompanyar Camavinga, Tchouameni i Fede Valverde al mig del camp

El nom de Zubimendi, de la Real Sociedad, i Stiller, de l'Stuttgart, van ser els més esmentats

Tanmateix, Florentino Pérez li ha assegurat que ja compta amb els tres millors migcampistes del món en aquesta posició

Un missatge que deixa clar que, en l'aspecte defensiu, no es faran més fitxatges de moment. Però les peticions de Xabi Alonso no acaben aquí

Xabi Alonso va demanar insistentment Mastantuono

El tècnic blanc també ha insistit en el fitxatge de Mastantuono, migcampista de River Plate, que és considerat per molts com un dels millors talents emergents del futbol mundial

Tanmateix, el jove jugador argentí continuarà la seva carrera amb River Plate fins que sigui major d'edat, cosa que ha endarrerit la seva incorporació al Real Madrid

Xabi Alonso es frustra i Florentino Pérez el calma

Davant d'aquesta situació, Xabi Alonso es va mostrar una mica frustrat per no poder comptar amb Mastantuono de manera immediata

Tanmateix, Florentino Pérez ha tranquil·litzat l'entrenador i li ha confirmat que Mastantuono ja està fitxat: "Tranquil. Està fitxat i a l'agost arribarà a Espanya"

D'aquesta manera, el fitxatge de Mastantuono està assegurat, però el jugador haurà d'esperar a fer 18 anys per poder ser inscrit

Mentrestant, l'equip es prepara per a la competició més propera, el Mundial de Clubs, on Xabi Alonso buscarà aixecar el trofeu

Florentino Pérez podria fer més fitxatges

Tot i que l'equip està ben armat, les expectatives de reforços continuen sent altes per a la pròxima temporada. En aquest sentit, la feina de planificació segueix en marxa per assegurar que el club continuï a l'elit del futbol mundial

Florentino Pérez i Xabi Alonso ja han donat forma a un projecte que es perfila com a prometedor. Això, amb la incorporació de nous talents i l'optimització dels jugadors que ja integren la plantilla del Real Madrid