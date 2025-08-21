Xabi Alonso no el vol i regala el seu fitxatge: 'Milionada per a Florentino Pérez'
El tècnic tolosà va decidir que el lateral no encaixava en el seu esquema
El Real Madrid va tenir a les seves mans la possibilitat de recuperar un dels millors laterals esquerrans de LaLiga dels darrers anys. Miguel Gutiérrez, consolidat al Girona com un defensor fiable i amb projecció, va ser ofert al club blanc per un preu reduït.
Tanmateix, entre Xabi Alonso i la direcció esportiva van decidir no activar l'opció de recompra i apostar fort per Álvaro Carreras.
La decisió ha sorprès molts, ja que Álvaro Carreras ha suposat una inversió molt més alta en comparació amb el que hauria costat repescar Miguel Gutiérrez.
L'excanterà, que coneix perfectament la casa blanca, havia deixat la porta oberta a tornar al Bernabéu. Tanmateix, el Madrid va preferir fer un pas diferent i deixar que el lateral madrileny emprengués una nova aventura lluny de Chamartín.
El destí del defensor ja està tancat. Miguel Gutiérrez s'ha marxat al Nàpols de la Serie A després de l'acord assolit entre el club italià i el Girona.
L'operació s'ha tancat en 18 milions d'euros fixos i dos en variables. En aquest sentit, el Real Madrid en traurà profit en tenir en el seu poder el 50% dels drets d'una futura venda.
El Real Madrid ingressa sense moure fitxa
Gràcies a aquesta clàusula, l'entitat blanca ingressarà prop de 10 milions d'euros per un futbolista que ja no entrava en els plans del nou projecte esportiu.
Una xifra interessant que servirà per engreixar les arques en un estiu marcat per la forta inversió en fitxatges. El Nàpols, vigent campió d'Itàlia, s'assegura així un reforç de primer nivell per a la seva defensa.
La venda, tanmateix, deixa clar que la confiança de la directiva està dipositada en Álvaro Carreras.
El jove lateral arriba avalat pel seu rendiment a Anglaterra i amb l'etiqueta de titular a mitjà termini.
A Valdebebas s'entén que no hi havia lloc per a dos laterals joves en plena progressió i es va optar per prioritzar el recent fitxat.
El cas de Gutiérrez il·lustra com al Madrid no sempre n'hi ha prou amb el talent per tenir lloc. El jugador havia rendit a un gran nivell a Montilivi, despertant elogis fins i tot des de dins del club blanc, però el projecte actual s'ha inclinat cap a altres perfils.
Un adeu amb gust d'oportunitat perduda
Malgrat el seu desig de tornar al Bernabéu, Miguel Gutiérrez continuarà la seva carrera lluny d'Espanya. A Nàpols tindrà la possibilitat de demostrar que continua sent un dels laterals més complets de la competició.
La seva polivalència, capacitat ofensiva i solidesa defensiva són qualitats que ara gaudirà la Serie A.
Al Madrid es valora positivament la compensació econòmica, però molts aficionats interpreten l'operació com una oportunitat perduda.
L'excanterà aportava experiència a LaLiga i encaixava en la política de rejoveniment del club. Tanmateix, l'aposta es diu Carreras i serà ell qui assumeixi el repte de consolidar el lateral esquerre en la nova etapa.
Més notícies: