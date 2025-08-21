Joan Laporta passa d’un fitxatge i perd una gran venda per 11 milions: Mala decisió
El Barça perd l’oportunitat d’ingressar una bona quantitat de diners en desestimar un fitxatge!
Francisco Trincao, vell conegut de l’afició blaugrana, ha esclatat definitivament com a davanter a l’Sporting de Portugal. Al Barça, gairebé no va tenir oportunitats i, quan en va tenir, va tenir un rendiment molt per sota del que s’esperava amb el seu fitxatge. A dia d’avui, l’extrem lusità s’ha convertit en un dels millors jugadors de la lliga portuguesa i en un heroi de la selecció nacional.
Amb el Barça, gairebé només va arribar a jugar 42 partits, sis com a titular, marcant 3 gols i donant dues assistències. Pobre bagatge el que va deixar el davanter lusità a l’equip blaugrana, que quatre anys després s’ha convertit en un dels futbolistes més cotitzats a Portugal. Trincao fa temps que recupera tota la reputació que el precedia abans de fitxar pel Barça i que va perdre durant el seu temps al Camp Nou.
Recordem que el Barça va pagar 31 milions per fer-se amb els seus serveis i venia de fer una gran temporada amb el Braga. En aquella temporada, Trincao va anotar 8 gols i va repartir 12 assistències, xifres que ha superat amb l’Sporting en l’última temporada. Trincao s’ha mantingut intocable, sent titular en 42 dels 43 partits en què ha estat disponible.
El Barça ven el 50% de la propietat de Trincao
Fa pocs dies, l’Sporting de Portugal va fer un comunicat oficial indicant la compra del 50% restant del jugador Trincao al Barça. El club lisboeta va indicar que la compra es va materialitzar per 11 milions, quantitat que va permetre al Barça poder inscriure Rashford a contrarellotge. El club portuguès es va mostrar molt satisfet amb l’acord i va estar a punt de concretar el negoci del segle.
L’equip saudita de l’Al Nasr tenia molt d’interès a contractar Trincao per una quantitat estratosfèrica, però l’operació no s’ha acabat concretant. La raó ha estat la negativa del mateix davanter a jugar a l’equip de Cristiano Ronaldo, ja que el seu desig és consolidar-se a Portugal. L’Sporting ha acabat abonant al Barça la quantitat de 21 milions: 3M pel primer any de cessió, 7M pel primer 50% i ara 11M pel 50% restant.
El Barça perd el control sobre Trincao
A l’esforç econòmic realitzat per l’Sporting amb el fitxatge de Trincao, el davanter ha respost convertint-se en el jugador més destacat de la lliga portuguesa. En aquesta nova temporada, en dos partits, Trincao ja ha anotat tres gols i donat una assistència. El club lisboeta no l’ha venut encara, però sap que en un futur proper podrà fer una gran venda.
La idea de Trincao és renovar aviat amb el seu equip actual; actualment té en vigor contracte fins al 2027. Trincao desitja prorrogar aquest termini fins al 2030 i establir una clàusula de sortida milionària. Als seus 25 anys, encara hi ha temps per poder fer una venda important en el futur. Trincao s’ha convertit, a dia d’avui, en el davanter més determinant de l’equip després de la sortida del suec Gyökeres.
