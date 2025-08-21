Xabi Alonso no lo quiere y regala su fichaje: 'Millonada para Florentino Pérez'

El Real Madrid tuvo en sus manos la posibilidad de recuperar a uno de los mejores laterales izquierdos de LaLiga en los últimos años. Miguel Gutiérrez, consolidado en el Girona como un defensor fiable y con proyección, fue ofrecido al club blanco por un precio reducido.

Sin embargo, entre Xabi Alonso y la dirección deportiva decidieron no activar la opción de recompra y apostar fuerte por Álvaro Carreras.

La decisión ha sorprendido a muchos, ya que Álvaro Carreras ha supuesto una inversión mucho más alta en comparación con lo que hubiera costado repescar a Miguel Gutiérrez.

El excanterano, que conoce perfectamente la casa blanca, había dejado la puerta abierta a volver al Bernabéu. Sin embargo, el Madrid prefirió dar un paso distinto y dejar que el lateral madrileño emprendiera una nueva aventura lejos de Chamartín.

El destino del defensor ya está cerrado. Miguel Gutiérrez se ha marchado al Nápoles de la Serie A tras el acuerdo alcanzado entre el club italiano y el Girona.

La operación se ha cerrado en 18 millones de euros fijos y dos en variables. En este sentido, el Real Madrid sacará tajada al tener en su poder el 50% de los derechos de una futura venta.

El Real Madrid ingresa sin mover ficha

Gracias a esa cláusula, la entidad blanca ingresará cerca de 10 millones de euros por un futbolista que ya no entraba en los planes del nuevo proyecto deportivo.

Una cifra interesante que servirá para engordar las arcas en un verano marcado por la fuerte inversión en fichajes. El Nápoles, vigente campeón de Italia, se asegura así un refuerzo de primer nivel para su defensa.

La venta, sin embargo, deja claro que la confianza de la directiva está depositada en Álvaro Carreras.

El joven lateral llega avalado por su rendimiento en Inglaterra y con la etiqueta de titular a medio plazo.

En Valdebebas se entiende que no había hueco para dos laterales jóvenes en plena progresión y se optó por priorizar al recién fichado.

El caso de Gutiérrez ilustra cómo en el Madrid no siempre basta con el talento para tener hueco. El jugador había rendido a un gran nivel en Montilivi, despertando elogios incluso desde dentro del club blanco, pero el proyecto actual se ha inclinado hacia otros perfiles.

Un adiós con sabor a oportunidad perdida

A pesar de su deseo de regresar al Bernabéu, Miguel Gutiérrez continuará su carrera lejos de España. En Nápoles tendrá la posibilidad de demostrar que sigue siendo uno de los laterales más completos de la competición.

Su polivalencia, capacidad ofensiva y solidez defensiva son cualidades que ahora disfrutará la Serie A.

En el Madrid se valora positivamente la compensación económica, pero muchos aficionados interpretan la operación como una oportunidad perdida.

El excanterano aportaba experiencia en LaLiga y encajaba en la política de rejuvenecimiento del club. Sin embargo, la apuesta se llama Carreras y será él quien asuma el reto de consolidar el lateral izquierdo en la nueva etapa.