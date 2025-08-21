Álvaro Carreras ha generat confusió al vestidor: fitxatge innecessari?
El seu competidor al lateral esquerre no vol llençar la tovallola
El vestidor del Real Madrid ha viscut el seu primer frec seriós de la temporada. El detonant va ser Fran García, que durant un entrenament es va plantar davant de Xabi Alonso amb una frase clara i contundent: “Em vaig esforçar al màxim per ser titular”
Aquest moment ha destapat una tensió que feia setmanes que es coïa en silenci després de l’arribada d’Álvaro Carreras al Bernabéu
La competència pel lateral esquerre ha entrat en un terreny perillós. Carreras ha arribat com a fitxatge de renom, amb una inversió propera als 50 milions i l’etiqueta d’indiscutible
Fran García, en canvi, s’aferra als seus mèrits recents, com el seu paper destacat al Mundial de Clubs, per reclamar el seu lloc. El que fins ara era una rivalitat esportiva comença a escalar cap a un problema de plantilla
El cara a cara entre jugador i entrenador va ser breu, però va deixar un missatge que a la plantilla tothom va entendre. Fran García no vol ser suplent ni resignar-se a un rol secundari
La seva ambició és legítima, tot i que corre el risc de generar un conflicte que pot alterar l’harmonia en els primers compassos de la temporada
El record de Vallejo, un advertiment
El cas de Fran García recorda trajectòries truncades en el passat. La insistència a no acceptar la suplència evoca la història de Jesús Vallejo, que tot i el seu talent va acabar caient en l’oblit per no trobar el seu espai a la plantilla. La situació actual podria convertir-se en un déjà-vu si no es gestiona amb cap fred
De moment, Fran García compta amb suport pel seu rendiment. Va ser titular al Mundial de Clubs, anotant fins i tot als quarts de final, i es va guanyar el reconeixement del cos tècnic
Xabi Alonso valora la seva actitud i compromís, però sap que la pressió que exerceix Carreras no es pot ignorar. El fitxatge de 50 milions d’euros no està pensat per veure partits des de la banqueta
El dilema és evident: mantenir la motivació de Fran García sense restar protagonisme a Carreras, l’arribada del qual respon a una aposta institucional i esportiva
Si la tensió es perllonga, el lateral madrileny corre el risc de perdre terreny i encaminar-se cap a un desenllaç amarg
Álvaro Carreras arriba amb el suport del club
En aquesta pugna, Carreras parteix amb avantatge. El seu fitxatge està avalat per la directiva i compta amb la plena confiança de Xabi Alonso per assumir el rol d’indiscutible
El jugador sap que la inversió realitzada és una carta de presentació difícil de discutir i que tindrà minuts importants des de l’inici
El problema és que aquesta jerarquia tàcita ha encès la metxa de la rivalitat. Fran no està disposat a acceptar un paper de comparsa i ja ho ha deixat clar. El risc és que el pols personal escali fins a dividir els jugadors
La gestió de Xabi Alonso serà clau per evitar que aquest primer conflicte erosioni la convivència a l’equip
En definitiva, el lateral esquerre del Real Madrid s’ha convertit en el focus de tensió més inesperat de l’estiu
Fran García exigeix protagonisme, Álvaro Carreras el reclama per dret propi, i el tècnic tolosà haurà de trobar l’equilibri abans que l’espurna es converteixi en incendi
