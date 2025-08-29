Fitxatge d'or per oblidar Dani Ceballos: Florentino Pérez ja sap què vol
El migcampista andalús hauria frenat sobtadament el seu traspàs a l’Olympique de Marsella
Al Real Madrid ja no hi ha tants dubtes sobre el futur de Dani Ceballos. Tot i que aquest estiu semblava que podia marxar, finalment ha frenat la seva sortida i seguirà a l'equip, però no gaire més
Als despatxos del Real Madrid tenen clar que el proper estiu serà el moment de buscar un traspàs per treure algun ingrés abans que sigui massa tard
El contracte de Dani Ceballos acaba el 2027, però amb 29 anys i sense la titularitat garantida a la plantilla, la seva venda l'any vinent sembla inevitable
Des de Valdebebas estimen que podrien ingressar entre 10 i 15 milions pel seu traspàs, a més d'estalviar-se la seva fitxa de 10 milions bruts anuals. El gran beneficiat seria Nico Paz, que tindria la porta oberta per tornar
Nico Paz somia amb tornar al Bernabéu
El migcampista argentí està creixent al Como i ha deixat clar que un dels seus somnis és tornar al Real Madrid
Ho vol fer aviat, tot i que amb una condició clara: no acceptarà tornar per estar a la banqueta. Nico Paz demana tenir un rol rellevant al primer equip, perquè el que més desitja és continuar creixent i ser protagonista
El seu salari seria més baix que el de Ceballos, uns 8 milions bruts, cosa que també suposaria un estalvi per a les arques del club
A Chamartín valoren la seva ambició, però també saben que no li podran prometre minuts si no se'ls guanya sobre la gespa. El Mundial del 2026 apareix a l'horitzó com un aparador que pot reforçar les seves opcions
Ceballos perd pes amb Xabi Alonso
Mentrestant, Dani Ceballos viu un moment complicat. Amb Ancelotti va tenir oportunitats i va aconseguir continuïtat, però amb Xabi Alonso tot ha canviat
El tècnic no està convençut del seu paper i el veu com un dels últims a la rotació. Per això, no seria estrany que passés gran part de la temporada a la banqueta
La situació és frustrant per al sevillà, que continua tenint el somni de tornar algun dia al Betis
Tanmateix, el club verd-i-blanc no pot assumir ni el seu salari actual ni el preu del seu traspàs, per la qual cosa la sortida haurà de ser cap a un altre destí. De moment, aquest estiu va rebutjar l'opció del Marsella, però les portes continuen obertes
Un canvi generacional
El Real Madrid fa temps que planifica una transició a la plantilla, amb la idea de rejovenir-la al màxim possible
L'adeu de Ceballos el 2025 seria un pas més en aquesta direcció, deixant lloc a joves amb projecció com Nico Paz. Per a Xabi Alonso, el futur de l'equip passa per donar galons a les noves generacions
L'aposta per la joventut ja es reflecteix en fitxatges com Dean Huijsen, Álvaro Carreras o Franco Mastantuono, i la tornada de Nico Paz seria un altre moviment en aquesta línia
Tot apunta que la propera temporada serà la d'un relleu clar: Ceballos dirà adeu i Nico tornarà per intentar consolidar-se al centre del camp blanc
