Vitor Roque marxa del Barça definitivament: Intercanvi aprovat per Deco i Laporta

El Barça segueix amb la seva dinàmica positiva després de superar el Betis a la Copa del Rei. Aquest nou triomf, que arriba pocs dies després de la Supercopa, ha donat un gran impuls a la moral de la plantilla i a la confiança en el projecte de Flick. No obstant això, Laporta i Deco segueixen sospesant possibles moviments per augmentar el nivell competitiu del grup.

Un dels més comentats és la possibilitat que Vitor Roque es desvinculi definitivament del FC Barcelona. El jove davanter brasiler, que va arribar al Barça amb grans expectatives, no ha aconseguit complir amb el que s'esperava. No va comptar per a Flick, i la seva cessió al Betis, pensada per recuperar la seva confiança, no està donant els resultats desitjats i el seu retorn sembla descartat.

Vitor Roque: un pas irregular per Barça i Betis, i un possible destí

Vitor Roque va arribar al FC Barcelona com una de les grans promeses del futbol brasiler. No obstant això, la seva adaptació va ser més complicada del que s'esperava i la competència a la davantera va limitar les seves oportunitats. Davant aquesta situació, la directiva va decidir cedir-lo al Betis perquè pogués demostrar el seu potencial.

En l'equip sevillà, Vitor Roque tampoc ha aconseguit brillar, aconseguint anotar 4 gols en 16 partits disputats fins ara i fallant ocasions molt clares a pocs metres de la porteria. Tot i comptar amb minuts, el seu rendiment ha estat per sota de les expectatives i el Betis tampoc contempla quedar-se'l de forma definitiva. En aquest context, Deco i Laporta han desenvolupat un pla per prescindir dels serveis de Vitor Roque.

Segons apunten des de El Nacional, el brasiler entraria com a moneda de canvi en l'operació per fitxar Viktor Gyökeres, davanter de l'Sporting de Portugal. El club lusità estaria disposat a acceptar Vitor Roque en l'intercanvi, acompanyat d'una suma de diners.

Viktor Gyökeres, l'escollit per a l'intercanvi amb Vitor Roque

Viktor Gyökeres, conegut per la seva potència física, capacitat golejadora i treball incansable, és un perfil que encaixa en els plans de Hansi Flick. La seva arribada aportaria al Barça una alternativa ofensiva que l'equip necessita, especialment en partits on es requereixi més presència a l'àrea rival. L'intercanvi entre Vitor Roque i Gyökeres reflecteix l'estratègia del Barça d'optimitzar recursos mentre reforça la seva plantilla.

Tot i que la sortida de Vitor Roque no va ser el desenllaç esperat, el club confia que aquesta operació serà beneficiosa per a totes les parts. Laporta i Deco segueixen treballant per ajustar l'equip i mantenir-lo competitiu en totes les competicions. Les pròximes setmanes seran clau per concretar aquest i altres possibles ajustos a la plantilla.