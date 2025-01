Vitor Roque se va del Barça definitivamente: Intercambio aprobado por Deco y Laporta

El Barça sigue con su dinámica positiva tras superar al Betis en Copa del Rey. Este nuevo triunfo, que llega pocos días después de la Supercopa, ha dado un gran impulso a la moral de la plantilla y a la confianza en el proyecto de Flick. Sin embargo, Laporta y Deco siguen sopesando posibles movimientos para aumentar el nivel competitivo del grupo.

Uno de los más comentados es la posibilidad de que Vitor Roque se desvincule definitivamente del FC Barcelona. El joven delantero brasileño, que llegó al Barça con grandes expectativas, no ha logrado cumplir con lo esperado. No contó para Xavi ni para Flick, y su cesión al Betis, pensada para recuperar su confianza, no está dado los resultados deseados y su regreso al Camp Nou parece descartado.

Vitor Roque: un paso irregular por Barça y Betis, y un posible destino

Vitor Roque llegó al FC Barcelona como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Sin embargo, su adaptación al equipo fue más complicada de lo esperado y la competencia en la delantera limitó sus oportunidades. Ante esta situación, la directiva decidió cederlo al Betis para que pudiera demostrar su potencial.

En el equipo sevillano, Vitor Roque tampoco ha logrado brillar, logrando anotar 4 goles en 16 partidos disputados hasta ahora y fallando ocasiones muy claras a pocos metros de la portería. A pesar de contar con minutos, su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas y el Betis tampoco contempla quedárselo de forma definitiva. En este contexto, Deco y Laporta han desarrollado un plan para prescindir de los servicios de Vitor Roque.

Según apuntan desde El Nacional, el brasileño entraría como moneda de cambio en la operación para fichar a Viktor Gyökeres, delantero del Sporting de Portugal. El club luso estaría dispuesto a aceptar a Vitor Roque en el intercambio, acompañado de una suma de dinero.

Viktor Gyökeres, el elegido para el intercambio con Vitor Roque

Viktor Gyökeres, conocido por su potencia física, capacidad goleadora y trabajo incansable, es un perfil que encaja en los planes de Hansi Flick. Su llegada aportaría al Barça una alternativa ofensiva que el equipo necesita, especialmente en partidos donde se requiera mayor presencia en el área rival. El intercambio entre Vitor Roque y Gyökeres refleja la estrategia del Barça de optimizar recursos mientras refuerza su plantilla.

Aunque la salida de Vitor Roque no fue el desenlace esperado, el club confía en que esta operación será beneficiosa para todas las partes. Laporta y Deco siguen trabajando para ajustar el equipo y mantenerlo competitivo en todas las competiciones. Las próximas semanas serán clave para concretar este y otros posibles ajustes en la plantilla.