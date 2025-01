Confirmat, canvi de cromos amb el Chelsea: Aurélien Tchouaméni se'n va del Real Madrid

El Real Madrid travessa un excel·lent moment esportiu. A poc a poc, l'equip dirigit per Ancelotti millora el seu joc, apuntant a arribar al tram decisiu de la temporada en les millors condicions. En atac, la connexió entre Vinícius Júnior, Kylian Mbappé i Bellingham ha estat clau, demostrant una gran sintonia i efectivitat de cara a porta.

No obstant això, hi ha certs jugadors que no acaben de quallar al Santiago Bernabéu. Un exemple és Aurélien Tchouaméni, qui va arribar com a substitut de Casemiro, però no ha acabat de convèncer ni a la directiva ni al públic del Madrid. El seu rendiment està sent criticat en molts sectors, ja que no rendeix ni com a pivot ni com a central.

Malgrat el seu talent, el migcampista francès no ha sabut assumir el rol que li ha proposat Carlo Ancelotti, cosa que ha generat dubtes sobre la seva continuïtat a l'equip. En aquest context, Florentino Pérez ha plantejat un intercanvi que ha estat aprovat per la directiva blanca. Aurélien Tchouaméni se n'aniria al Chelsea perquè arribés tot un Campió del Món.

Florentino Pérez planteja un intercanvi amb el Chelsea

Florentino Pérez estaria valorant la possibilitat d'utilitzar Aurélien Tchouaméni com a moneda de canvi per fitxar Enzo Fernández, el migcampista argentí que milita al Chelsea.

Segons 'DSports', el president del Real Madrid està planejant "fer-ho tot" per fitxar Enzo Fernández. A més, Enzo continua mostrant dificultats per sobreposar-se al preu alt que va costar el seu fitxatge el 2023 (106 milions de lliures). Malgrat la seva capacitat per distribuir el joc i la seva intensitat defensiva, demostrada amb la seva selecció, continua sense trobar la seva millor versió al Chelsea.

Un intercanvi amb sentit per al Chelsea

La possibilitat d'un intercanvi entre Aurélien Tchouaméni i Enzo Fernández sembla tenir sentit per a ambdues parts. El Chelsea, en ple procés de reestructuració, podria aprofitar el talent del migcampista francès per reforçar la posició del pivot. Per la seva banda, el Real Madrid es faria amb un jugador que s'ajusta millor a les necessitats actuals de l'equip.

Encara que les negociacions encara no estan avançades del tot, la idea d'aquest moviment ha començat a prendre força. A més, Florentino Pérez confia que l'atractiu de jugar al Real Madrid i competir al màxim nivell podria convèncer Enzo Fernández per fer el salt a LaLiga.

Mentre l'equip gaudeix d'un gran moment en l'esportiu, Florentino Pérez i la direcció esportiva treballen per enfortir la plantilla a llarg termini. La possible arribada d'Enzo Fernández seria un cop d'efecte per consolidar el centre del camp i mantenir el Real Madrid com un dels equips més competitius del món. Les pròximes setmanes seran clau per decidir el futur d'Aurélien Tchouaméni i el desenllaç d'aquest possible intercanvi.