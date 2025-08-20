Eduardo Camavinga fa un gran favor a Xabi Alonso amb el nou fitxatge: molt atent
El migcampista francès podria ser clau en l’operació
El Real Madrid segueix atent al mercat de fitxatges amb la idea de reforçar la defensa. Tot i que Florentino Pérez ha invertit fort a l'estiu, Xabi Alonso considera que encara fa falta un central de primer nivell.
Per això, un dels noms que més sona a l'agenda blanca és el d'Ibrahima Konaté, del Liverpool. I, curiosament, Eduardo Camavinga ja estaria donant un cop de mà en l'operació.
El migcampista francès manté una gran amistat amb Konaté i, segons la informació de 'donbalón', ja li estaria buscant casa a Madrid.
Un gest que alimenta les especulacions sobre el seu futur immediat. Al Santiago Bernabéu saben que el jugador encara no ha renovat amb el Liverpool i que la situació és molt favorable per a ells.
Konaté, el gran objectiu de Xabi Alonso
Xabi Alonso no vol sorpreses a la rereguarda. L'arribada de Dean Huijsen il·lusiona, però el tècnic no acaba de confiar en Raúl Asencio, David Alaba o fins i tot Antonio Rüdiger.
A això s'hi sumen els problemes físics de Militao els darrers anys, cosa que deixa el recent arribat Huijsen com a única garantia.
Davant aquesta realitat, l'entrenador tolosà ha demanat un traspàs prioritari. L'escollit és Konaté, que s'ha consolidat al Liverpool com un dels millors centrals d'Europa.
El francès ofereix físic, intel·ligència tàctica i fiabilitat, quelcom que encaixa a la perfecció amb el que demana el Madrid per fer un salt de qualitat en defensa.
Un fitxatge ara o el 2026
L'operació té dos escenaris molt clars. Si Konaté rebutja la renovació que li ofereix el Liverpool, el club anglès s'obriria a negociar un traspàs aquest mateix estiu.
Tanmateix, a Chamartín no estan disposats a pagar més de 20 o 25 milions d'euros per un jugador que quedarà lliure el 2026.
El Liverpool considera que la xifra hauria de ser molt més alta, ja que es tracta d'un central jove i amb gran projecció. Tanmateix, el Madrid juga amb avantatge, ja que confia que Konaté té decidit vestir de blanc.
En aquest cas, Florentino Pérez esperaria un any per endur-se'l sense cost, com ja ha fet en el passat amb altres jugadors.
Camavinga, peça clau en la negociació
L'amistat entre tots dos futbolistes pot ser decisiva. Camavinga no només s'ha encarregat de mostrar-li la ciutat, sinó que a més li ha explicat què suposa jugar al Real Madrid.
Una pressió afegida per a un Liverpool que intenta tancar com més aviat millor la seva renovació.
Mentrestant, al Bernabéu mantenen la calma. Saben que Konaté és el perfil que necessita l'equip i que la seva arribada, sigui aquest estiu o el següent, reforçarà una defensa que segueix sent la gran assignatura pendent.
