Vinícius Júnior confirma els rumors amb el seu 'like': Florentino Pérez ja n'està assabentat

En les darreres setmanes, la figura de Vinícius Júnior està acaparant gairebé totes les portades dels mitjans esportius. Des que va perdre la Pilota d'Or no ha tornat a ser el mateix, se li nota apagat i amb manca de confiança. Però, sobretot, Vinícius està sent notícia per la seva possible sortida del Real Madrid.

L'afició madridista fa diversos mesos que té la mosca darrere l'orella per la situació contractual del brasiler. El '7' té contracte fins al 2027, però vol seure amb Florentino Pérez per renegociar el seu vincle amb el Real Madrid. Considera que el club s'ha d'ajustar a les noves condicions econòmiques que creu merèixer.

En un primer moment semblava que no hi hauria problemes per arribar a un acord, fins i tot es deia que Vinícius Júnior superaria Mbappé en l'escala salarial del club. La data prevista per a la signatura era just després de la finalització del Mundial de Clubs que ha tingut lloc als Estats Units. Tanmateix, després de l'eliminació contra el PSG, amb golejada inclosa, la renovació s'ha vist frenada.

Molts diuen que ha estat Florentino Pérez qui ha ordenat aturar les negociacions, mentre que d'altres assenyalen directament Vinícius Júnior. El que està clar és que, per conèixer tots els detalls, no hi ha res millor que acudir a la font original. En aquest cas, el '7' del Real Madrid ha deixat un 'like' a les seves xarxes socials que ho aclareix tot.

Rumors i més rumors sobre el futur de Vinícius Júnior

La realitat és que, ara mateix, les converses entre el club blanc i el davanter carioca segueixen en punt mort. Tanmateix, els motius d'aquest fre continuen sent una incògnita. Es rumoreja que Florentino Pérez comença a estar cansat de l'actitud de Vinícius: vol ser el millor pagat de la plantilla, però el seu rendiment sobre el camp genera dubtes.

Ara bé, des de l'entorn de l'esportista s'indica tot el contrari. Asseguren que el que es filtra a la premsa és mentida i que les negociacions estan aturades per culpa del club i no per les exigències de Vinícius Júnior. Potser per això el mateix jugador ha hagut de sortir al pas de les informacions publicades.

Vinícius Júnior assenyala el culpable

El '7' del Madrid s'ha cansat de la rumorologia i ha donat 'like' a una publicació que afirmava que "Vinicius és sinònim de madridisme. Elegeixo no creure'm tota la merda de notícies falses que estan sortint. Sempre al teu vaixell, Vini".

En aquest context, sembla evident que Vinícius té clar que el seu futur més immediat seguirà lligat al Bernabéu. És només qüestió de temps que acabi arribant a un acord amb Florentino Pérez per a la seva renovació fins al 2030.

L'estiu és llarg i les converses per a la seva renovació seguiran. Això sí, Vinícius Júnior també haurà de posar de la seva part per continuar al Real Madrid. Ja vam veure en el passat que Florentino Pérez no es casa amb ningú.