Oficial, Xabi Alonso se'l carrega i el Barça busca tancar el seu fitxatge: Històric

Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, està en la 'pole' per a convertir-se en el nou tècnic del Real Madrid una vegada finalitzi la present temporada oficial 2024/2025. Xabi Alonso encara no ha estat confirmat com a nou entrenador del conjunt blanc, però el cert és que han transcendit algunes de les seves intencions: vol carregar-se un crack mundial. El curiós de tot això és que el Barça, encapçalat per Joan Laporta, està a l'aguait i busca tancar un fitxatge que suposaria un bombazo històric en aquest mercat de fitxatges.

Ancelotti no seguirà al Real Madrid i el millor postulat per fer-se càrrec de la banqueta espanyola és Xabi Alonso, que s'ha mostrat interessat en aquesta possibilitat més que real. Ara bé, la plantilla del club blanc i altres clubs com el Barça saben perfectament que, amb l'arribada de Xabi Alonso, hi ha una estrella mundial que es quedarà fora. El Barça, conscient d'això, busca tancar un fitxatge descomunal: bombazo històric que podria confirmar-se durant aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu.

Barça i Real Madrid segueixen elevant polèmiques dins i fora del terreny de joc i la relació entre ambdós clubs espanyols encara serà pitjor una vegada es confirmi un nou fitxatge. I és que el Barça, liderat per Joan Laporta, s'ha assegurat el futur del seu atac tancant un fitxatge descomunal: Xabi Alonso el descarta i Hansi Flick el repesca. Xabi Alonso està molt a prop de ser el nou DT principal del Real Madrid i el Barça vol aprofitar que l'entrenador basc es carregarà una estrella per fitxar-la.

Xabi Alonso pren decisions, el Real Madrid accepta i el Barça buscarà tancar el fitxatge

Xabi Alonso està disposat a acceptar l'oferta del Real Madrid, però l'entrenador de Tolosa vol garanties per arribar a una banqueta que crema. El fracàs del club blanc aquesta temporada és palpable, una cosa que no permetrà marge d'error: Xabi Alonso ho sap i vol carregar-se una estrella que agrada a Can Barça.

Xabi Alonso encara no ha signat amb el Real Madrid, però el míster del Bayer ja es mou i pregunta amb l'objectiu de tenir ben clar el seu futur més pròxim. Xabi Alonso, exfutbolista del club blanc, segueix de prop el treball d'Ancelotti i sap que un dels seus errors és la falta de 'mà dura' amb algunes de les estrelles. De fet, Xabi Alonso es carregarà una de les primeres espases de l'equip, una cosa que el Barça i Joan Laporta volen aprofitar per tancar un fitxatge històric.

Oficial, Xabi Alonso se'l carrega i el Barça busca tancar el seu fitxatge: Històric

La polèmica entre Barça i Real Madrid està servida: les relacions institucionals entre ambdós clubs espanyols no són per a res bones i encara ho seran menys, ja que Joan Laporta ha provocat. I és que el Barça ha tancat el fitxatge d'un nou atacant, que s'ha enamorat del Barça i que sap que Xabi Alonso no vol que segueixi a Madrid.

Flick volia reforçar l'atac, però no s'esperava que ho fes després d'un descartament immediat de Xabi Alonso, que està molt a prop de ser el nou entrenador del club madridista. El cas és que Xabi Alonso vol carregar-se Rodrygo Goes, extrem brasiler del Madrid.

Rodrygo està en el punt de mira des de fa setmanes: el seu rendiment és irregular, no se sent còmode a la banda dreta i les seves sortides nocturnes provoquen molt de rebombori a Madrid. Alonso es carregarà Rodrygo i el Barça vol buscar un fitxatge històric amb el brasiler: Flick considera que seria l'extrem esquerre perfecte per al seu projecte a Can Barça.