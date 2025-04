Oficial, firma amb el Barça fins al 2027: Ingrid Engen KO, ha de marxar

El Barça Femení es troba en la recta final d'una temporada plena de reptes. A pesar dels èxits, les jugadores encara poden aconseguir la Lliga F, la Copa de la Reina i la Champions.

Tanmateix, mentre l'equip lluita al camp per aquests títols històrics, la directiva ja té la vista posada en el que succeirà amb les jugadores en el futur. I un dels temes pendents és la situació d'Ingrid Engen.

La renovació que condiciona el futur d'Engen

Un dels moviments més esperats en el Barça Femení és la renovació de Irene Paredes. La central basca, que acaba contracte a final de temporada, ha estat clau per a l'equip i una de les capitanes al vestidor.

Després de diverses setmanes de rumors, sembla que les converses entre Paredes i el club han anat per bon camí. Segons la periodista Sònia Gelmà, la renovació està gairebé tancada, i la defensa signarà fins al 2027.

Això és una excel·lent notícia per al Barça, que assegura la continuïtat d'una jugadora fonamental. No obstant això, aquesta renovació porta amb si un problema: el futur d'Ingrid Engen.

Ingrid Engen, sense protagonisme a l'equip

La migcampista noruega no ha tingut el protagonisme que esperava sota les ordres de Pere Romeu. A pesar de la seva qualitat i el seu potencial, Engen es veu desplaçada per altres jugadores clau en la seva posició, com Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Patri Guijarro. Aquestes jugadores dominen el centre del camp, i Engen no ha aconseguit fer-se amb un lloc fix a l'equip titular.

Però el problema no acaba aquí. Encara que Ingrid també podria jugar en la posició de central, el Barça ja té una línia defensiva sòlida amb noms com Irene Paredes, Mapi León i Jana Fernández. Això ha deixat a Engen sense moltes opcions de seguir al club.

La sortida sembla inevitable

Ingrid Engen no està disposada a romandre al Barça sense jugar regularment. La futbolista ha expressat el seu desig de tenir minuts i, davant la falta d'oportunitats, la seva sortida del club sembla cada vegada més probable. Amb la renovació de Paredes i la competència que existeix en la seva posició, la noruega podria veure en un altre equip una oportunitat per aconseguir l'estabilitat que busca.

A pesar que el Barça li ha brindat una gran oportunitat en portar-la, la jugadora de 25 anys sembla estar a prop de prendre la decisió d'abandonar el club. El Barça continua lluitant pels títols, la directiva té clar que no pot mantenir a jugadors que no compten amb minuts suficients, com Engen.