Imanol Alguacil es queda sense fitxatge, el Barça ja se l'emporta: 'Nou Nico Williams'

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, deixarà la banqueta donostiarra a final de temporada, però això no significa que ja no treballi per a l'històric club de Sant Sebastià. De fet, Imanol Alguacil tenia molt avançat el fitxatge d'un extrem per a la seva Real Sociedad, però el Barça ha aparegut per convertir-lo en el nou Nico Williams de l'equip culer. Així com ho llegeixen, 'e-Notícies' pot confirmar i avançar que Nico Williams està molt lluny del Barça i el motiu és evident: Joan Laporta i Hansi Flick compten amb un altre extrem.

Nico Williams ha passat de ser prioritari a ser gairebé un descart per al Barça, ja que Hansi Flick i Joan Laporta ja no contemplen el seu fitxatge aquest pròxim mercat d'estiu. De fet, Flick està molt convençut de la seva decisió: vol que l'extrem que més agrada a Imanol Alguacil estigui al Barça, cosa que 'e-Notícies' pot confirmar. Dit i fet: el Barça s'ha avançat a Imanol Alguacil i ha tancat el fitxatge d'un extrem que, per al que busca Flick, és millor que Nico Williams.

Nico Williams, per la seva banda, registra 11 gols i 9 assistències aquesta temporada de lliga. El navarrès, vigent campió de l'Eurocopa amb Espanya, haurà de buscar-se un nou projecte sempre que, com és lògic, no vulgui seguir a l'Athletic Club d'Ernesto Valverde, extècnic culer. Imanol Alguacil ja sap que el seu fitxatge per a la Real Sociedad no es podrà donar: el Barça s'avança i es porta un extrem millor que Nico Williams, està confirmat.

Imanol Alguacil el vol, però Hansi Flick encara el vol més: el Barça s'avança i tanca el 'fitxatge' del nou Nico Williams

El Barça ja confirma, obertament, que el fitxatge de Nico Williams ha quedat descartat i que, per molt que sembli estrany, l'extrem esquerre de l'Athletic Club ja no interessa. Tot i que el Barça ja no contempla el fitxatge de Nico Williams, el club culer sí que continua rastrejant el mercat de fitxatges amb l'objectiu de fitxar talent. En aquest sentit, el Barça confirma el que era un secret a veus: Joan Laporta va amb tot a pel nou Nico Williams, que agradava molt a Imanol Alguacil.

Alguacil deixarà la banqueta de la Real Sociedad a final de temporada, però això no implica que el d'Orio hagi deixat de treballar pels interessos del conjunt basc. De fet, Alguacil estava treballant intensament per fitxar un gran extrem, però el Barça s'ha avançat i l'ha convençut. Aquest extrem no és altre que Pau Víctor, davanter del Barça amb contracte en vigor format a les categories inferiors del Junior de Sant Cugat i del Girona.

Pau Víctor no ha gaudit de gaire protagonisme amb el Barça, però és peça fonamental per a Hansi Flick i així li ho ha transmès al jugador de Sant Cugat del Vallès. Víctor tenia i té moltes ofertes de clubs de Primera Divisió, però Flick i Deco han bloquejat la seva sortida, sobretot després del 'no' del FC Barcelona a Nico Williams. Dit això, 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça compta amb Víctor i que, llevat de gir radical, el català seguirà a l'entitat culer durant la pròxima temporada oficial.