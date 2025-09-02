El vestidor del Barça esclata contra Luis de la Fuente: ni Gavi ni Pedri ho accepten
El Barça de Gavi i Pedri esclata contra les últimes decisions de Luis de la Fuente
Espanya afronta els primers partits de classificació per al Mundial de 2026 i, com és lògic, Luis de la Fuente ha preparat una llista amb força sorpreses en clau Barça. De fet, les últimes decisions preses per Luis de la Fuente han fet esclatar el vestidor del Barça, liderat per Gavi i Pedri. Tots dos jugadors del Barça, convocats per Luis de la Fuente, al·lucinen amb les decisions preses pel seleccionador espanyol i tenen previst parlar amb el tècnic per intentar entendre-les al màxim.
El Barça sap que molts dels seus jugadors importants tenen compromisos de seleccions, però el club culer no acaba d'entendre el criteri de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol. Tot i que és cert que Gavi ha caigut de la convocatòria per unes molèsties al genoll que es va lesionar, De la Fuente ha deixat de banda altres estrelles. Les últimes decisions de Luis de la Fuente han molestat el vestidor del Barça i Gavi i Pedri tenen previst parlar amb l'entrenador: "No s'entén", expliquen fonts culers.
La Selecció Espanyola s'enfrontarà a Bulgària i Turquia en aquests dos primers duels de classificació per al Mundial de 2026. Luis de la Fuente ha llançat una llista amb novetats, entre les quals destaquen Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, i Aleix Garcia, del Bayer Leverkusen d'Alemanya. Garcia, en aquest cas, ha entrat pel lesionat Gavi, que inicialment va ser convocat per Luis de la Fuente, igual que altres jugadors del Barça com Pedri o Lamine Yamal.
La Selecció Espanyola torna a escena per disputar els primers partits de classificació per al Mundial d'aquest pròxim 2026. El pròxim dia 4 de setembre tindrà lloc el primer enfrontament entre Bulgària i Espanya i, posteriorment, el dia 7 tindrà lloc el duel contra la Selecció de Turquia de Güler. Per a aquest primer atur de seleccions del curs, Luis de la Fuente ha cridat 7 jugadors del Barça, però s'ha deixat 2 dels millors.
Cubarsí, Pedri, Fermín, Ferran Torres, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat convocats per Luis de la Fuente. Gavi també havia rebut la trucada de Luis de la Fuente, però el migcampista andalús serà baixa per unes molèsties al mateix genoll que es va lesionar fa alguns mesos. Tot i que són 7 els jugadors cridats per Luis de la Fuente, al vestidor del Barça hi ha la sensació que s'està sent injust amb 2 cracks.
Gavi i Pedri no s'ho creuen, Luis de la Fuente sembla que s'oblidi del Barça: "Parlarem ara..."
El que més ha cridat l'atenció de la llista de Luis de la Fuente són les absències. La primera ha estat la de Joan Garcia, porter del FC Barcelona, que ve mostrant un gran nivell, especialment en el partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
Però la més sorprenent és la d'un futbolista del FC Barcelona que ningú esperava que es quedés fora: Alejandro Balde. El lateral esquerre ha tornat de les vacances per tot el que val i estava rendint especialment bé, però sembla que Luis de la Fuente ignora la seva progressió, almenys ara.
Gavi i Pedri tenen previst parlar amb Luis de la Fuente per valorar la situació: el vestidor del Barça esclata, perquè considera que Joan Garcia i Balde haurien d'estar amb Espanya.
