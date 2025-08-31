Es desmenteixen tots els rumors sobre Joan García i el Barça: fitxatge cancel·lat
Joan García absent a la llista de convocats de la Selecció Espanyola
Joan García s'ha convertit en el gran fitxatge del mercat estival del Barça, un fitxatge que va provocar polèmica a causa de la seva procedència. Una part de l'afició de l'Espanyol va considerar el seu fitxatge pel màxim rival com un acte de 'traïció'. El porter de Sallent tenia damunt la taula diverses propostes de clubs importants, però finalment es va decantar pel Barça.
El projecte de l'entitat blaugrana el va seduir, i a més, es quedava a la seva ciutat, prioritzant el benestar de la seva família. El seu fitxatge va provocar un terratrèmol a la porteria culer, on Ter Stegen, capità de l'equip, es va quedar sense opcions. El segon a la porteria passava a ser el renovat Szczesny, que seguirà al Barça fins al juny de 2027.
D'altra banda, hi havia rumors que situaven Joan García a la selecció espanyola per als partits a disputar al setembre. Tanmateix, el de Sallent es converteix en absència destacada de la convocatòria de Luis de la Fuente. La selecció comptarà amb 7 jugadors blaugrana en els partits davant Bulgària i Turquia, però Joan García no hi serà.
Luis de la Fuente obre la porta al porter del Barça
Després d'anunciar la llista de convocats davant Bulgària i Turquia de cara a la classificació del Mundial 2026, Luis de la Fuente va fer una roda de premsa. Davant l'absència de Joan García, el seleccionador va comentar que podria haver estat, però finalment no hi és. Segons de la Fuente, no s'elegeixen els jugadors pels clubs de procedència.
El seleccionador va voler remarcar que els jugadors venen a defensar un escut, un país i una selecció nacional. De la Fuente va indicar també que arribarà el moment de Joan García, però no pel fet que sigui el porter titular del Barça. Considera el porter català un gran jugador, però de moment no tots poden entrar a la convocatòria.
Absència de Joan García
En l'última finestra internacional de la temporada passada, l'absència de Joan García a la Final Four de la Nations League va generar molta crispació a l'Espanyol. L'afició blanc-i-blava no va comprendre com el meta de Sallent no era a la convocatòria sent el millor porter de la Lliga. De la Fuente considera Unai Simón i David Raya com a intocables; Joan García haurà de ser pacient i esperar la seva oportunitat.
En cas d'haver estat convocat, la seva clàusula de rescissió hauria passat de 25 a 30 milions, el Barça s'estalviaria 5 milions. Tres mesos després, havent-se convertit en porter titular blaugrana, les preferències del seleccionador no han canviat. Alex Remiro continua com a tercer porter de la selecció i Joan García segueix sense ser convocat per l'absoluta.
