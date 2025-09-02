Dani Carvajal es posa la samarreta del Barça per criticar el VAR: 'No l'hauria xiulat'
El lateral del Reial Madrid parla alt i clar des de la concentració de la Selecció Espanyola sobre la polèmica
La gran notícia que ens deixa la concentració de la Selecció Espanyola és el celebrat retorn de Dani Carvajal. El capità del Real Madrid torna després de diversos mesos lluny dels terrenys de joc i ho fa amb la mateixa il·lusió de qui ve per primera vegada. Tot i tenir 33 anys i haver aixecat tots els títols possibles, el lateral vol continuar guanyant i ja té el Mundial de 2026 entre cella i cella.
La competició més especial del món a nivell de seleccions és a tocar i, precisament per això, el retorn de Dani Carvajal al grup és tan important. La seva experiència, empenta, qualitat i entrega seran imprescindibles en una posició en què, a més, Luis de la Fuente no compta amb grans especialistes. És clar que el lloc de titular serà seu si recupera el seu nivell i juga de manera regular al Real Madrid al llarg de la temporada.
Dani Carvajal dona la cara i trenca el seu silenci
Aprofitant la seva presència amb la Selecció Espanyola, Juanma Castaño ha volgut entrevistar Dani Carvajal per comentar diversos temes d'actualitat. Així, ahir a la nit, el lateral va aparèixer a El Partidazo de la COPE per parlar del seu rol al Madrid i a la Selecció, però també de la polèmica amb el VAR. Les primeres jornades de LaLiga han estat molt estranyes a nivell arbitral, amb diversos errors destacats davant els quals Carvajal no s'ha quedat callat.
En primer lloc, Dani Carvajal va ser preguntat pel comentat penal a Lamine Yamal a Vallecas i el que va passar amb el VAR. Cal recordar que durant la primera part del partit no es va poder utilitzar el VAR per una fallada als servidors que va afectar la comunicació entre els col·legiats. I la seva resposta no va deixar ningú indiferent: "Per a mi és una acció de joc", va dir amb contundència, deixant clar que per a ell no s'hauria d'haver xiulat com a penal.
Tanmateix, per sorpresa de tothom i sense que ningú li preguntés, Dani Carvajal va aprofitar l'ocasió per comentar una altra jugada polèmica del VAR. Això sí, en aquesta ocasió es va posicionar del costat del Barça. Parlem del penal xiulat en contra de l'equip català davant el Levante per unes mans d'Alejandro Balde dins l'àrea.
Per a Dani Carvajal, l'acció de Balde és completament natural i no s'hauria d'haver assenyalat com a pena màxima. Una mostra més que el capità del Real Madrid diu el que pensa, sense filtres ni intencions ocultes. Si s'ha de posar del costat del màxim rival del Real Madrid per defensar els interessos del futbol i assenyalar el VAR, ho farà.
