¡El vestuario del Barça estalla contra Luis de la Fuente! Ni Gavi ni Pedri lo aceptan

España afronta los primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2026 y, como es lógico, Luis de la Fuente ha preparado una lista con bastantes sorpresas en clave Barça. De hecho, las últimas decisiones tomadas por Luis de la Fuente han hecho estallar al vestuario del Barça, liderado por Gavi y Pedri. Ambos jugadores del Barça, convocados por Luis de la Fuente, alucinan las decisiones tomadas por el seleccionado español y tienen previsto charlar con el técnico para tratar de comprenderlas al máximo.

El Barça sabe que muchos de sus jugadores importantes tienen compromisos de selecciones, pero el club culer no termina de comprender el criterio de Luis de la Fuente, seleccionador español. Si bien es cierto que Gavi se ha caído de la convocatoria por unas molestias en la rodilla que se lesionó, De la Fuente ha dejado de lado a otras estrellas. Las últimas decisiones de Luis de la Fuente han molestado en el vestuario del Barça y Gavi y Pedri tienne previsto charlar con el entrenador: "No se entiende", explican fuentes culers.

La Selección Española se verá las caras con Bulgaria y Turquía en estos dos primeros duelos de clasificación para el Mundial de 2026. Luis de la Fuente ha lanzado una lista con novedades, entre las que destacan Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, y Aleix García, del Bayer Leverkusen de Alemania. García, en este caso, ha entrado por el lesionado Gavi, quien inicialmente fue convocado por Luis de la Fuente, al igual que otros jugadores del Barça como Pedri o Lamine Yamal.

La Selección Española vuelve a escena para disputar los primeros partidos de clasificación para el Mundial de este próximo 2026. El próximo día 4 de septiembre tendrá lugar el primer encuentro entre Bulgaria y España y, posteriormente, el día 7 tendrá lugar el duelo contra la Selección de Turquía de Güler. Para este primer parón de selecciones del curso, Luis de la Fuente ha llamado a 7 jugadores del Barça, pero se ha dejado a 2 de los mejores.

Cubarsí, Pedri, Fermín, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal han sido convocados por Luis de la Fuente. Gavi también había recibido la llamada de Luis de la Fuente, pero el centrocampista andaluz será baja por unas molestias en la misma rodilla que se lesionó hace algunos meses. A pesar de que son 7 los jugadores llamados por Luis de la Fuente, en el vestuario del Barça existe la sensación de que se está siendo injusto con 2 cracks.

Lo que más ha llamado la atención de la lista de Luis de la Fuente son las ausencias. La primera ha sido la de Joan García, portero del FC Barcelona, quien viene mostrando un gran nivel, especialmente en el partido de Liga contra el Rayo Vallecano.

Pero la más sorprendente es la de un futbolista del FC Barcelona que nadie esperaba que se quedase fuera: Alejandro Balde. El lateral zurdo ha vuelto de las vacaciones por todo lo alto y estaba rindiendo especialmente bien, pero parece que Luis de la Fuente ignora su progresión, al menos ahora.

Gavi y Pedri tienen previsto charlar con Luis de la Fuente para valorar la situación: el vestuario del Barça estalla, porque considera que Joan García y Balde deberían estar con España.