Un viejo amigo del Barça ofrece 85 millones por Jules Koundé: problema para Flick

Jules Koundé, el internacional francés del Barça, ha renovado recientemente hasta junio de 2030, asegurándose el equipo blaugrana su continuidad. El defensa ya adelantó en la gira asiática del equipo que su renovación solo estaba pendiente de la firma oficial. Koundé tenía contrato hasta 2027, es por ello que el club ha dado prioridad a otras renovaciones antes que la suya.

De esta manera, el Barça se asegura la continuidad de un futbolista esencial en el esquema de juego de Hansi Flick. El curso pasado, 24-25, Koundé disputó 53 partidos de los 60 posibles, careciendo prácticamente de rotaciones.. Se perdió 7 encuentros, y 6 de ellos, en el tramo final, estuvo lesionado a causa de un problema distal en el muslo femoral izquierdo.

Jules Koundé llegó el verano de 2022 al Camp Nou procedente del Sevilla por el cual el Barça abonó 50M más variables. Comenzó jugando en el eje central de la defensa pero, posteriormente, Xavi le reconvirtió en el lateral diestro por necesidades de guión. Acabó asentándose en la posición de lateral rayando a un altísimo nivel, posición que también ocupa en la selección francesa.

El Manchester City puja por Koundé

El debut liguero en Son Moix dejó una imagen inédita y sorprendente, Jules Koundé recientemente renovado hasta 2030, en el banquillo esperando su oportunidad. Una decisión del técnico alemán que sorprendió a pesar de la buena actuación realizada por Eric García. Su situación en el Barça podría cambiar si Koundé no tiene la seguridad de ser titular habitual teniendo en cuenta el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Los futbolistas buscan más protagonismo y jugar regularmente para poder estar presentes en la gran cita mundialista. En este contexto, varios clubes están siguiendo a Jules Koundé desde hace tiempo, siendo el caso del City de Pep Guardiola. La propuesta sería ambiciosa, los ingleses estando por la labor de ofrecer 70 millones fijos más 15 en variables.

Una oferta irrechazable?

Teniendo en cuenta la difícil situación del Barça desde un punto de vista financiero, la oferta de 85M por un defensor no es cualquier cosa. El Barça se aseguraría acabar con los problemas de las inscripciones que aún faltan por realizar. Una venta de tal magnitud daría un balón de oxígeno a la entidad dirigida por Joan Laporta que todavía arrastra problemas en la gestión de años precedentes.

Sin embargo, teniendo contrato en vigor hasta 2030, todo dependería del mismo jugador y su acuerdo para salir del club. Koundé sabe perfectamente que ser titular es clave para mantener su nivel y estar presente en la selección gala. El escenario está abierto y no se puede descartar ningún acontecimiento en los próximos meses, especialmente, en el mercado invernal de enero.