Dani Carvajal s'enfronta a un dels millors fitxatges del Madrid: Salten espurnes
El lateral espanyol pràcticament no té tracte amb el seu nou competidor
La competència al Real Madrid sempre ha estat ferotge i aquest estiu ha afegit un nou ingredient a la lluita per una plaça.
Dani Carvajal, capità i un dels referents del vestidor, s'enfronta a un repte inesperat amb l'arribada de Trent Alexander-Arnold.
L'anglès ha aterrat al Santiago Bernabéu com a fitxatge estrella i, des del seu debut al Mundial de Clubs, s'ha convertit en el titular per decret de Xabi Alonso.
El problema és que el seu rendiment encara és lluny del que s'esperava. L'adaptació a la capital espanyola no està sent senzilla i les primeres actuacions han deixat dubtes entre aficionats i companys.
Tot i així, el tècnic el manté a l'onze inicial, cosa que ha encès les alarmes al vestidor.
L'anglès no convenç i la seva imatge empitjora
Trent Alexander-Arnold va arribar amb l'etiqueta de ser un dels millors laterals drets del món, però de moment no ha mostrat aquesta versió al Real Madrid.
Els seus primers partits han estat irregulars i alguns errors defensius han generat desconfiança. El vestidor, a més, comença a mirar-lo amb recel, en considerar que no està al nivell exigit pel club.
Mentrestant, Dani Carvajal espera la seva oportunitat. Recuperat completament de la greu lesió de genoll patida la temporada passada, el lateral madrileny ha demostrat en els minuts que ha tingut que manté un nivell competitiu superior.
El seu problema és que, per ara, no aconsegueix superar la barrera de la titularitat imposada per Xabi Alonso per donar confiança al nouvingut.
Dani Carvajal reclama el seu lloc a l'onze
La figura de Dani Carvajal és fonamental dins del vestidor. Com a capità, compta amb el suport de diversos companys que veuen en ell el lateral més fiable en aquests moments.
El seu rendiment, encara que limitat en temps, ha convençut més que el de l'anglès, i molts pensen que hauria de recuperar el seu lloc a les alineacions.
El mateix jugador no amaga la seva ambició. Sap que competir amb Alexander-Arnold no serà senzill, però considera que els mèrits esportius haurien de pesar més que el preu d'un fitxatge.
En aquest sentit, els xocs interns no trigaran a aflorar si la situació no es reconduï amb naturalitat.
Una decisió complicada per a Xabi Alonso
Xabi Alonso es troba davant d'un dilema. Mantenir Trent com a titular per decret pot provocar tensions creixents al grup, però relegar-lo a la banqueta tan aviat després del seu fitxatge milionari també seria arriscat.
L'equilibri entre donar confiança a l'anglès i recompensar l'entrega de Carvajal marcarà les pròximes setmanes.
El pols ja està servit. L'afició observa amb lupa i exigeix que jugui qui realment estigui en millor forma.
Si el tècnic no aconsegueix gestionar bé aquesta competència, el lateral dret del Real Madrid podria convertir-se en el primer gran conflicte de l'era de Xabi Alonso.
