L'última hora de Wojciech Szczesny ho canvia tot: Sorpresa per a la Champions League

Wojciech Szczesny va arribar amb la temporada començada a causa de la greu lesió de Ter Stegen i el seu rendiment ha estat una sorpresa. El porter alemany del Barça es va lesionar de gravetat al genoll a principis de temporada i encara està apartat de la competició. Va ser en aquell moment quan la direcció esportiva va moure fitxa de forma urgent per fer-se amb els serveis d'un porter de garanties.

El Barça va trobar en l'internacional polonès la resposta a les seves necessitats i, tot i que el porter ja havia penjat els guants, va acceptar l'oferta culé. Iñaki Peña va començar substituint Ter Stegen, però el canterà no va acabar de convèncer Flick, qui va acabar decidint que Szczesny havia de ser el porter titular en totes les competicions. Les seves primeres actuacions van ser força polèmiques per alguns errors considerables, però Flick va seguir donant-li màxima confiança i el temps li ha donat la raó.

Actualment i des del seu debut, Wojciech Szczesny suma 20 partits seguits sense perdre. Aquest fet el situa en el top 5 dels millors inicis de la història d'un futbolista que fitxa pel Barça. Les estadístiques del polonès són senzillament impressionants: 17 victòries i tan sols 3 empats; amb les seves brillants actuacions ha acabat callant moltes boques.

El Barça vol renovar Szczesny una temporada més

Al Barça estan molt satisfets amb el rendiment espectacular del porter polonès, al qual es vol renovar per una temporada més. No obstant això, Wojciech Szczesny ja ha deixat clar que la seva renovació es parlarà quan finalitzi la temporada. Tot i que no hauria d'haver-hi cap problema per a la seva continuïtat, hi ha certa incertesa per saber què acabarà succeint.

Ara bé, malgrat el seu gran rendiment, el debat a la porteria del Barça està més obert que mai. Ter Stegen, el teòric titular, afronta la recta final de la seva recuperació amb la il·lusió de poder disputar una teòrica final de la Champions. Aquest cap de setmana, el porter alemany s'ha deixat veure en públic i ha parlat obertament d'aquesta possibilitat.

Ter Stegen pot ser el botxí de Szczesny

Marc-André ter Stegen ha tornat a exercitar-se amb el grup després de molts mesos lesionat. El porter alemany fa així un nou pas en la seva recuperació i podria fins i tot tornar abans d'acabar la temporada. De fet, el seu gran somni és jugar la final de la Champions, encara que per això Szczesny hagi de ser donat de baixa.

En aquest sentit, Ter Stegen ha trencat el seu silenci per dir que "si estic bé ho parlaré amb Hansi Flick i decidirem el millor per a tots". Una petició que posa en risc l'estabilitat del Barça i que genera incertesa en un moment crític de la temporada.

No obstant això, i malgrat el desig del teòric titular, el gran nivell de Wojciech Szczesny i els seus 20 partits invicte fan impossible pensar que Flick arrisqui la temporada. La seguretat del meta polonès sota pals és una garantia i el Barça es juga molt perquè Ter Stegen, amb la seva inactivitat, pugui comprometre els objectius blaugranes.