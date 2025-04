L'enigmàtic missatge de Lamine Yamal abans del Barça-Borussia Dortmund: 'Què és...?'

Lamine Yamal, davanter del Barça i internacional amb Espanya, ja és una de les grans estrelles del futbol mundial i, quan s'acosta una gran data, tot el planeta es paralitza. Encara té 17 anys, però la veritat és que Lamine Yamal ja reconeix la magnitud de la seva figura, una cosa que queda clara cada vegada que arriba un gran partit de futbol. És, precisament, el que ha succeït aquest mateix dilluns, quan només falten algunes hores perquè es disputi el Barça-Borussia Dortmund de UEFA Champions League.

Barça i Borussia Dortmund es veuran les cares en els quarts de final de Champions League i buscaran fer-se un lloc a les semifinals. El partit d'anada serà aquest dimecres i, pel que sembla, Lamine Yamal ja està enfocat en aquesta nova missió, clau perquè el Barça torni a la seva millor versió futbolística. El conjunt culer es veurà les cares amb el Borussia Dortmund després d'empatar (1-1) contra el Betis en Lliga, per la qual cosa el Barça buscarà tornar a la senda del triomf.

Perquè el Barça tingui opcions de guanyar al conjunt alemany serà vital que Lamine Yamal, crack espanyol de només 17 anys, torni a viure una gran nit màgica a Montjuïc. Lamine Yamal no va estar fi contra el Betis en Lliga, però per la seva última publicació a xarxes socials, podem intuir que està llest per derrotar el Borussia Dortmund. Ara bé: què significa el missatge enigmàtic de Lamine Yamal a xarxes socials? Què opina el Barça?

El missatge enigmàtic de Lamine Yamal abans del Barça-Borussia Dortmund: 'Què és...?'

Com ja és habitual en les hores prèvies a un gran partit, Lamine Yamal es posa la capa d'heroi i es prepara per portar el Barça cap a la victòria. No només ha succeït amb el Barça, de fet la tradició va començar durant l'Eurocopa de l'estiu passat, quan Lamine Yamal aprofitava les hores prèvies als encontres per llançar missatges. De vegades es motivava a través de les crítiques i, en altres ocasions, ho feia per mediació de frases motivacionals, com ha succeït en aquesta ocasió prèvia al Barça-Borussia Dortmund.

"Off the radar. On a mission", ha publicat Lamine Yamal al seu compte oficial de Instagram, que compta amb gairebé 28 milions de seguidors. Què significa? Doncs, en aquest cas, fa referència a que 'està fora de radar', una cosa que va vinculada a la concentració i a estar enfocat de cara a l'important partit europeu.

A més de publicar un carrusel de fotos al seu perfil d'Instagram, Lamine Yamal també ha actualitzat la seva foto de perfil. En aquest espai es pot veure la mateixa frase anteriorment esmentada, per la qual cosa la intenció de recordar el missatge és més que clara per part del crack Lamine Yamal. El Barça té una missió i Lamine Yamal està preparat per a ella: els quarts de final són aquí i aquest dimecres hi haurà el primer assalt entre Barça i Borussia a Barcelona.