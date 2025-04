Eric García parla amb Flick sobre la seva sortida del Barça: 'Tinc una oferta de...'

La magnífica temporada que va protagonitzar Eric García a Montilivi el curs passat li ha servit per tornar al Barça i ocupar un lloc en la rotació del Flick. El central català va contribuir de manera decisiva amb les seves excel·lents actuacions a la classificació històrica del Girona. Es va convertir en un fix indiscutible per a Míchel i l'equip va acabar classificant-se per a la Champions League.

Actualment, de tornada al Barça, les lesions d'Araújo i De Jong a principis de curs li van permetre jugar amb bastanta regularitat. Hansi Flick va començar a utilitzar-lo, algunes vegades com a central i en altres ocasions com a pivot a la medul·lar. Eric García va realitzar bons partits, guanyant-se la confiança del tècnic alemany.

Tanmateix, una vegada la plantilla ha anat recuperant els seus lesionats, Eric García ha anat perdent protagonisme. La seva situació va arribar a ser crítica i va estar molt a prop d'abandonar la disciplina culé en el passat mercat d'hivern. Tanmateix, Hansi Flick va canviar d'opinió a última hora, i la seva gran actuació al Benfica, amb gol inclòs, va ser suficient per assegurar la seva continuïtat fins a final de curs.

Eric García podria sortir del Barça aquest estiu

Encara que el central de Martorell ha disputat 32 partits aquest curs, només suma 1.391 minuts de temps efectiu. Eric García ha sortit en moltes ocasions des de la banqueta per jugar els últims minuts. Però Eric vol jugar amb més assiduïtat i té clar que serà difícil fer-ho al Barça, on la competència és molt alta.

Davant tal escenari, Eric García no descarta abandonar el FC Barcelona a l'estiu. Tornar al Girona és una opció, però en les últimes hores ha aparegut un altre interessat a fer-se amb els seus serveis: la Real Sociedad. Els d'Imanol Alguacil estan disposats a pagar entre 10 i 20 milions per tancar el seu traspàs.

La Real Sociedad aposta per Eric García

El central de 24 anys té contracte amb el Barça fins al juny de 2026 i la Real Sociedad vol treure'n profit. Eric García vol més protagonisme i Hansi Flick sap que no li ho pot donar a causa de l'alta competència. És per això que l'oferta de l'equip d'Imanol Alguacil és tan temptadora: allà seria imprescindible i indiscutible.

Ara bé, malgrat l'interès de la Real Sociedad, Hansi Flick té en alta estima a Eric García. L'alemany sempre ha valorat el seu professionalisme i polivalència. Flick no el vol perdre i haurà de veure com pot seduir el de Martorell perquè segueixi al Barça.

Veurem qui es porta el gat a l'aigua. D'una banda, Eric García podria acceptar l'oferta d'entre 10 i 20 milions de la Real Sociedad per jugar a Anoeta. Mentre que, d'altra banda, el Barça pot rebutjar el seu traspàs: tot depèn de la decisió de Flick.