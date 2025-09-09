L'última hora sobre el Camp Nou ho canvia tot: Joan Garcia descobreix la veritat
El Barça juga com a local aquest cap de setmana davant del València i totes les mirades apunten al Camp Nou
Joan García s'ha convertit en el millor fitxatge del Barça aquest estiu, un fitxatge que va provocar certa polèmica en venir del màxim rival. El porter de Sallent s'havia convertit en el vaixell insígnia de l'Espanyol: gràcies a la seva gran temporada, l'equip blanc-i-blau va aconseguir la permanència. Les seves grans actuacions no van passar desapercebudes i el porter català va rebre diverses ofertes dels grans equips europeus.
De fet, ja va estar a punt d'abandonar el club al mercat d'hivern, quan l'Arsenal va oferir 20 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. Tanmateix, l'Espanyol va decidir rebutjar l'oferta londinenca per considerar-la insuficient. Joan García va acabar la temporada amb l'objectiu de la permanència complert i va començar a avaluar totes les alternatives.
Finalment, el porter va decidir quedar-se a Barcelona amb la seva família i acceptar la proposta del Barça, cosa que va crear un gran rebombori a l'afició perica. El de Sallent va ser vist com un traïdor, ja que ningú a l'RCD Espanyol esperava que la seva gran figura acabés al Camp Nou. El Barça va pagar la seva clàusula de manera íntegra abonant a la Lliga els 25 milions i Joan García va acabar vestint la samarreta culer.
El debut de Joan García al Camp Nou haurà d'esperar
Joan García encara haurà d'esperar algunes setmanes més abans de poder debutar a la seva nova casa. Tot apunta que, davant la impossibilitat d'obrir parcialment el Camp Nou, el proper partit de Lliga es disputarà en un altre camp. Així, tot fa indicar que el feu escollit per a l'enfrontament contra el València serà l'Estadi Johan Cruyff, amb capacitat per a sis mil persones.
Segons sembla, la Lliga ha donat el vistiplau perquè l'estadi Johan Cruyff sigui l'escollit per al Barça-València. Tanmateix, el club català haurà de fer certes adequacions a l'estadi, la més important serà la instal·lació de les càmeres del VAR. També haurà d'instal·lar una connexió de fibra adequada per al seu correcte funcionament.
El Camp Nou encara no està llest
El canvi d'escenari es deu a que l'Spotify Camp Nou encara no està preparat per a la disputa d'enfrontaments oficials. El club no té el permís per tornar al Camp Nou amb una obertura provisional per a 27.000 espectadors. Davant d'aquest escenari, el Barça ha tancat un conveni amb l'Ajuntament per utilitzar Montjuïc fins al febrer.
D'aquesta manera, el Barça es veu obligat a jugar el seu primer partit com a local al Johan Cruyff perquè ni el Camp Nou ni Montjuïc estan disponibles. El 12 de setembre està previst que actuï el cantant Post Malone i la gespa no estaria en condicions. Joan García haurà de seguir esperant per debutar al temple culer, l'estrena del qual es retardarà més del previst.
Més notícies: