Confirmat, el Madrid farà 2 fitxatges per oblidar Kroos i Modric: 'Són molt bons'
L'equip blanc troba dos successors a l'alçada
No és cap secret que Toni Kroos i Luka Modric han estat peces clau al centre del camp del Real Madrid. Tots dos van ser fonamentals en l'era daurada del club, dominant el mig del camp amb elegància, control del ritme i visió de joc. La seva contribució va ser vital per conquerir títols i establir el domini europeu de l'equip durant una dècada.
Ara, després de la sortida d'ambdós, el Madrid busca reinventar-se. Xabi Alonso lidera aquest nou projecte i ja ha demanat un migcampista que domini el tempo dels partits. Tot i que aquest estiu han arribat diversos reforços per a la parcel·la defensiva, la zona medul·lar encara necessita reforços joves i de qualitat per assegurar la sostenibilitat i l'equilibri a llarg termini.
Davant d'aquest escenari, la directiva del Real Madrid ja s'ha posat el vestit de feina per trobar els hereus de Kroos i Modric. És una missió complicada, ja que el llegat d'ambdós és realment històric, però Florentino i Xabi tenen diversos noms damunt la taula. En concret, sembla que dues joves perles del futbol europeu estan causant gran impressió als despatxos del Bernabéu.
Kees Smit, el nou Modric
Un dels candidats més sòlids és Kees Smit, un jove talent de 19 anys de l'AZ Alkmaar. Va ser nomenat MVP de l'Europeu Sub-19 després de brillar i ser decisiu a la final contra Espanya. Destaca per la seva maduresa tàctica, capacitat per organitzar el joc i visió en espais reduïts, encaixa en el perfil que busca el club, recordant el perfil de Modric.
El Real Madrid el segueix de prop i Juni Calafat fins i tot ha enviat ojeadors per avaluar-lo més a fons. Tot i tenir contracte fins al 2028, l'AZ ja ha fixat un preu de sortida que supera els 40 milions d'euros. I el mateix Kees Smit ha reconegut l'interès del club blanc en els seus serveis, tot i que, de moment, no hi ha res concret.
Adam Wharton, el nou Kroos
Una altra opció que Florentino té damunt la taula és Adam Wharton, migcampista anglès del Crystal Palace de 21 anys. Xabi Alonso el veu com l'àncora que necessita el centre del camp del Real Madrid. És un migcampista posicional, esquerrà, i amb gran capacitat per controlar el ritme des de la medul·lar, exactament el que feia Kroos.
Ara bé, el Real Madrid s'haurà de gratar la butxaca, ja que el seu preu ascendeix a uns 80 milions d'euros segons el Crystal Palace. Aquesta quantitat podria ser suficient perquè el club blanc hagi de forçar alguna sortida com la de Rodrygo.
Un centre del camp en transició
El Real Madrid ja ha fet passes a la recerca del successor generacional de Kroos i Modric. Kees Smit és un perfil més dinàmic que recorda al croat. Per la seva banda, Adam Wharton és el típic timó capaç de crear joc amb la seva distribució de pilota, just el que feia Kroos.
El que està clar és que l'aposta per reconstruir la medul·lar ja ha començat, i Florentino Pérez no pensa quedar-se de braços plegats.
