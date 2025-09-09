Alerta vermella, es repeteix el cas d'Ansu Fati: el Barça pren una decisió incomprensible
Els serveis mèdics del Barça repeteixen la fórmula que es va utilitzar amb l'Ansu tot i que els resultats no van ser bons
Els serveis mèdics del FC Barcelona tornen a estar al centre del debat per les decisions mèdiques de les seves joves estrelles. Aquesta vegada el protagonista és Gavi, que ha decidit no operar-se i optar per un tractament conservador després de sentir molèsties al genoll operat. El seu veredicte ha sorprès l’afició, que tem que aquesta aposta pugui condicionar la seva carrera en un moment clau de la seva progressió.
La decisió dels doctors amb Gavi té cert risc
El jove migcampista andalús, una de les peces més importants del FC Barcelona i de la Selecció Espanyola, ha preferit evitar el quiròfan per no perdre tant de temps de competició. El seu objectiu és tornar com més aviat millor als terrenys de joc i ajudar l’equip en una temporada on el marge d’error és mínim. Tanmateix, aquest tipus de lesions requereixen solucions més dràstiques si es vol reduir al mínim el risc de recaigudes.
El cas de Gavi recorda inevitablement altres episodis viscuts al club. La confiança cega en els tractaments conservadors pot ser positiva a curt termini, però no garanteix que el jugador recuperi tot el seu potencial ni evita que les lesions es repeteixin. I la història recent té un exemple molt clar: Ansu Fati.
El precedent de Ansu Fati
En el passat, Ansu Fati va travessar una situació gairebé calcada. Després de diverses lesions musculars, els metges van aconsellar una intervenció quirúrgica, però el davanter va preferir apostar per un tractament conservador que, en teoria, li permetria tornar més ràpid a la competició. La decisió semblava lògica aleshores, però les conseqüències van ser molt dures: recaigudes constants, frustració personal i un fre evident en la seva evolució esportiva.
Ansu Fati, que estava cridat a ser la gran estrella del FC Barcelona post-Messi, va acabar convertint-se en un jugador irregular, lluny de la seva millor versió i sense continuïtat. El seu cas és ara un mirall en què molts veuen reflectit Gavi. Això, amb la por que es repeteixi el mateix patró si no es corregeixen a temps els errors.
Dos camins, un mateix risc
La comparació entre Gavi i Ansu Fati és inevitable. Dos talents generacionals que van preferir evitar el quiròfan, tot i que l’experiència demostra que la prudència hauria d’haver pesat més. L’andalús encara és a temps de revertir la situació, però la seva aposta implica caminar sobre una línia prima entre l’èxit i el fracàs.
Al Barça esperen que aquesta vegada la història tingui un desenllaç diferent. El club i l’afició confien que el jove migcampista es pugui recuperar plenament i no visqui el calvari que va patir Ansu Fati. La decisió ja està presa, però el debat seguirà obert fins que la gespa doni el seu veredicte.
