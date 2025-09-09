La última hora sobre el Camp Nou lo cambia todo: Joan García descubre la verdad

Joan García se ha convertido en el mejor fichaje del Barça este verano, un fichaje que provocó cierta polémica al venir del máximo rival. El portero de Sallent se había convertido en el buque insignia del Espanyol: gracias a su gran temporada, el equipo blanquiazul consiguió la permanencia. Sus grandes actuaciones no pasaron desapercibidas y el portero catalán recibió varias ofertas de los grandes equipos europeos.

De hecho, ya estuvo a punto de abandonar el club en el mercado de invierno, cuando el Arsenal ofreció 20 millones de euros para hacerse con sus servicios. Sin embargo, el Espanyol decidió rechazar la oferta londinense por considerarla insuficiente. Joan García acabó la temporada con el objetivo de la permanencia cumplido y comenzó a evaluar todas las alternativas.

Finalmente, el portero decidió quedarse en Barcelona con su familia y aceptar la propuesta del Barça, lo que creó gran revuelo en la afición perica. El de Sallent fue visto como un traidor, ya que nadie en el RCD Espanyol esperaba que su gran figura acabara en el Camp Nou. El Barça pagó su cláusula de forma íntegra abonando a la Liga los 25 millones y Joan García acabó vistiendo la camiseta culé.

El debut de Joan García en el Camp Nou tendrá que esperar

Joan García todavía tendrá que esperar algunas semanas más antes de poder debutar en su nueva casa. Todo apunta que, ante la imposibilidad de abrir parcialmente el Camp Nou, el próximo partido de Liga se disputará en otro campo. Así, todo hace indicar que el feudo elegido para el encuentro ante el Valencia será el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para seis mil personas.

Según parece, la Liga ha dado el visto bueno a que el estadio Johan Cruyff sea el elegido para el Barça-Valencia. Sin embargo, el club catalán tendrá que realizar ciertas adecuaciones en el estadio, la más importante será la instalación de las cámaras del VAR. También tendrá que instalar una conexión de fibra acorde para su correcto funcionamiento.

El Camp Nou todavía no está listo

El cambio de escenario se debe a que el Spotify Camp Nou todavía no está preparado para la disputa de encuentros oficiales. El club carece del permiso para regresar al Camp Nou con una apertura provisional para 27.000 espectadores. Ante tal escenario, el Barça ha cerrado un convenio con el Ayuntamiento para utilizar Motjuic hasta febrero.

De esta manera, el Barça se ve obligado a jugar su primer partido como local en el Johan Cruyff porque ni el Camp Nou ni Montjuic están disponibles. El 12 septiembre está previsto que actúe el cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones. Joan García tendrá que seguir esperando para debutar en el templo culé, cuyo estreno se demorará más de lo previsto.