El Barça s'emporta la Supercopa, KO al Real Madrid: ni Gil Manzano pot evitar-ho

El FC Barcelona s'ha endut la victòria en la final de la Supercopa després d'un partit realment vibrant. Només en la primera meitat s'han anotat 5 gols, en el que ha estat una autèntica oda al futbol ofensiu. Això sí, els de Flick han tingut moltes més oportunitats i encert que els d'Ancelotti.

Lamine Yamal ha estat el gran protagonista amb una actuació realment sobresortint. I això que el partit no ha començat gens bé per al Barça, ja que Mbappé ha avançat els blancs després d'una acció realment polèmica sobre Marc Casadó. El del filial ha perdut la pilota al centre del camp després d'una falta de Vinícius, però Gil Manzano s'ha rentat les mans i no ha assenyalat res.

Malgrat això, el Barça ha estat molt superior i s'ha fet amb el triomf en la Supercopa per 2 a 5. El Real Madrid ha passat completament desapercebut i només Gil Manzano li ha posat una mica de picant al duel. Primer, amb el gol de Mbappé, després perdonant l'expulsió a Camavinga de manera descarada i, finalment, expulsant Szczesny.

El Barça es porta la Supercopa, KO al Real Madrid: ni Gil Manzano pot evitar-ho

El Barça-Madrid d'aquesta nit ha tingut de tot. La primera meitat ha acabat 4 a 1 a favor dels catalans, i només començar la segona part, Raphinha ha sentenciat el partit de manera definitiva. El brasiler ha retratat Tchouaméni en el cinquè gol, demostrant que el francès no pot jugar més com a central.

Això sí, malgrat la golejada del Barça, Gil Manzano ha tingut la seva quota de protagonisme. Ha donat validesa al gol de Mbappé, i minuts després s'ha estalviat l'expulsió de Camavinga. El '6' blanc ja havia vist groga després del penal comès sobre Gavi i poc després se l'ha jugat amb un agafament fora de lloc que hauria d'haver estat vermella.

I no només això, ja que Szczesny sí que ha estat expulsat després d'una acció dubtosa amb Mbappé. El francès anava sol davant la meta culer i, davant la presència del polonès, ha ficat la puntera i s'ha deixat caure. Gil Manzano, després de rebre la trucada del VAR, ha considerat que era oportunitat manifesta de gol i ha assenyalat la targeta vermella.

Tanmateix, el domini del Barça ha estat aclaparador, amb una exhibició del trident d'atac dels de Flick que quedarà per al record. Lewandowski ha vist porteria des dels onze metres i Raphinha ha acabat el partit amb un doblet espectacular. Però, sens dubte, el gran protagonista ha estat Lamine Yamal.

Lamine Yamal sorprèn el món

Lluny d'acovardir-se davant un partit de tal calibre, Lamine Yamal ha estat el millor en la final de la Supercopa. El seu desvergonyiment, atreviment, qualitat i habilitat ha quedat patent en terres saudites, amb un gol espectacular en què ha mostrat totes les seves virtuts.

Lamine Yamal ha agafat la pilota a la banda dreta, i després d'un control cap a dins prodigiós en què ha trencat Tchouaméni, ha definit amb molta qualitat. L'ha enviada a la base del pal i ha empatat en el pitjor moment del Barça. És un autèntic crack i avui ha quedat demostrat una vegada més.