Ja és oficial, Hansi Flick ordena la primera venda durant la Supercopa: Adeu Barça

El Clàssic sempre és especial, i més si és una final. Aquesta nit, Real Madrid i FC Barcelona es juguen l'honor d'afegir un títol més a les seves vitrines, però també dilucidar qui afronta millor el tram decisiu de la temporada. Fins a la data, els de Hansi Flick i els de Carlo Ancelotti han estat molt igualats.

A LaLiga, el Barça marxa en tercera posició amb 38 punts, mentre que el Madrid es manté en segon lloc amb 43. No obstant això, avui a la Supercopa, la igualtat és la tònica dominant. Un partit de poder a poder que es decidirà per l'encert ofensiu i la solidesa defensiva, però també per la gestió de les emocions.

I, en aquest sentit, Hansi Flick ja ha fet el primer pas amb tota una declaració d'intencions. Sí, perquè ha enviat un missatge molt clar pocs minuts abans de l'inici de la gran final de la Supercopa d'Espanya. Una decisió que ja ha arribat a oïdes de Laporta i Deco.

Hansi Flick repeteix, Laporta accepta

En un moment bastant caòtic per al FC Barcelona, Hansi Flick està disposat a posar la cirereta. I és que al tema de les inscripcions i l'embolic amb el CSD, ara s'hi suma el d'Araújo i la Juve. Però a més, hi ha una altra sortida que s'està gestant en plena Supercopa i que Laporta no té més remei que acceptar.

Ja a la semifinal, Hansi Flick va decidir deixar fora de la convocatòria a Ansu Fati, i aquesta nit ha repetit la seva estratègia. Juntament amb Pablo Torre i Christensen, el '10' ha caigut de la llista a última hora, i la seva sortida del FC Barcelona és només qüestió de temps. Recordem que Ansu, en aquests moments, està al 100% físicament i totalment disponible per jugar, però Flick ha estat contundent.

Toni Fernández, amb poc més de 16 anys, ja li va prendre el lloc en l'últim partit, i aquesta nit, davant el Madrid, la història s'ha repetit. Ansu Fati s'ha quedat a la graderia i el seu futur està vist per a sentència. Ara falta conèixer el seu destí, que possiblement estarà a LaLiga.

Ansu Fati té 3 opcions

Ansu Fati necessita minuts de manera urgent. Fa no tant era comparat amb Messi, i ara passa completament desapercebut. Hansi Flick no compta amb ell.

No obstant això, a LaLiga hi ha diversos interessats a fer-se amb els seus serveis. Betis i Sevilla, per exemple, estarien encantats de tenir a Ansu Fati a les seves files i demanaran la cessió. El Girona també.

Això sí, per al Barça, lluny de suposar un alleujament, l'adeu d'Ansu Fati es converteix en un problema més. És cert que Laporta podrà alliberar part del seu salari, però ja té assumit que no podrà fer-ho amb el 100% del mateix. Actualment percep 6 milions nets, i ni Betis, ni Sevilla, ni Girona poden pagar tal quantitat, així que part de la fitxa l'haurà de pagar el Barça.