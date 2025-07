És millor que Dani Ceballos i Eduardo Camavinga: Juni Calafat insisteix en el seu fitxatge

En els últims mesos, el Reial Madrid ha iniciat una nova etapa. El projecte pren forma amb canvis importants dins i fora del camp. Tot apunta que serà un estiu molt mogut.

Amb l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta, s'obre un nou cicle. El seu perfil encaixa amb la idea del club: futbol modern i control del joc. Però perquè això funcioni, necessita reforços clau.

La sortida de Luka Modric ha deixat un buit evident. El croat va ser durant anys el cervell blanc. Ara, es busca el seu hereu natural.

Ceballos i Camavinga no semblen suficients per assumir el lideratge del centre del camp

Dani Ceballos ha demostrat compromís, però no acaba de convèncer com a organitzador. Eduardo Camavinga té qualitat, però un perfil més físic. Cap dels dos encaixa com a peça central en la idea de Xabi.

Per això, des dels despatxos es mouen amb rapidesa. Juni Calafat, una de les persones més influents a l'àrea de fitxatges, ja ha assenyalat el seu favorit. Un perfil que coneix molt bé.

Es tracta d'un migcentre amb gran visió, qualitat en la passada i experiència internacional. Un nom que sona amb força des de fa mesos.

Enzo Fernández torna a estar al radar del Reial Madrid aquest estiu

Segons informen diversos mitjans, Enzo Fernández és l'opció que més agrada a Juni Calafat. Ja va intentar fitxar-lo quan brillava a River Plate. Però finalment va acabar signant pel Chelsea.

Ara, després d'una etapa complicada a Anglaterra, la seva sortida no es descarta. I el Reial Madrid ho veu com una oportunitat de mercat. Amb 24 anys, té molt marge de millora.

El seu estil recorda al de Toni Kroos: pausa, lectura de joc i precisió. A més, té experiència en grans escenaris com el Mundial o la Champions.

Enzo Fernández podria ser el nou organitzador que necessita Xabi Alonso

L'argentí té el perfil ideal per dirigir el joc des de la base. Xabi Alonso necessita una figura així perquè el seu sistema funcioni. Algú que prengui decisions sota pressió.

A més, la seva versatilitat permet utilitzar-lo com a interior o pivot. Una cosa molt valorada pel cos tècnic. Enzo pot ser el relleu perfecte per al que ha deixat Modric.

Calafat insisteix en el seu fitxatge perquè creu que encaixaria des del primer dia. La seva adaptació seria ràpida per idioma, cultura i estil de joc.

Juni Calafat segueix confiant en el seu olfacte: creu que Enzo ho té tot

El responsable dels grans fitxatges sud-americans no en té cap dubte. Enzo Fernández té mentalitat, qualitat i caràcter per triomfar. I pot ser clau en el nou projecte.

Amb Xabi Alonso al capdavant, el Reial Madrid busca recuperar el control del joc. Necessita un nou far al mig del camp. I tots els focus apunten a l'argentí.

Si es concreta, seria un dels moviments més importants de l'estiu. I un pas ferm en l'evolució del nou Madrid.