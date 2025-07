Anunci oficial, al Brasil ho donen per fet: Rodrygo ja té nou equip

Rodrygo, el jove extrem que va arribar al Madrid amb només 18 anys, travessa el seu moment més incert des que va iniciar la seva etapa al Bernabéu. Tot i el seu desig de seguir al club blanc, la directiva i Xabi Alonso no estan completament convençuts de la seva continuïtat. El rendiment de Rodrygo en la darrera temporada ha estat qüestionat, fet que ha portat la cúpula del Madrid a considerar la seva sortida.

El seu valor de mercat és alt, i Florentino Pérez ha estat clar: si se'n va, el seu preu serà de 100 milions o no sortirà. Aquesta exigència ha generat un fort interès per part d'equips com l'Arsenal, el Chelsea, el Bayern Munic i el Manchester City. Tanmateix, les últimes notícies des del Brasil apunten a un nou destí per al brasiler.

Rodrygo i el Liverpool: el destí més probable

Segons la informació que ha circulat al Brasil, el Liverpool d'Arne Slot s'ha afegit a la lluita per fitxar Rodrygo. ESPN Brasil ha confirmat que el club anglès "ja ha entrat completament en la cursa" per fer-se amb els seus serveis. L'interès del Liverpool pel brasiler s'ha intensificat en les últimes hores, i sembla que l'equip anglès està disposat a complir.

Florentino Pérez no permetrà que Rodrygo surti per menys de 100 milions d'euros, i el Liverpool haurà d'estar preparat per afrontar aquesta xifra. La prioritat del club anglès serà negociar les condicions, encara que tot apunta que, si les parts arriben a un acord, Rodrygo podria unir-se als 'reds' en els pròxims dies. Aquesta operació podria ser una de les més importants de la finestra de fitxatges, si finalment es materialitza.

El futur de Rodrygo: un nou repte al Liverpool?

L'interès del Liverpool per Rodrygo no és cap sorpresa, ja que l'extrem brasiler té qualitats que encaixen perfectament amb l'estil de joc de l'equip d'Arne Slot. La seva velocitat, la seva capacitat per regatejar i la seva visió de joc el converteixen en un jugador ideal per a l'atac dels 'reds'. Si Rodrygo es trasllada a Anfield, formaria part d'un projecte ambiciós que busca tornar a ser competitiu a la Premier League i a Europa.

Rodrygo és considerat una de les promeses més grans del futbol brasiler, i la seva sortida significaria una gran pèrdua per al Real Madrid. Tot i la seva irregularitat en la darrera temporada, la seva qualitat està fora de tot dubte. Ara, tot dependrà de si el Liverpool està disposat a complir amb les altes exigències del Madrid.