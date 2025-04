Última hora oficial: Laporta tanca el millor fitxatge possible per al Clàssic, 68M

El Barça, liderat per Joan Laporta, ha tancat i fet oficial un nou fitxatge que s'estrenarà durant el Clàssic de LaLiga EA Sports del pròxim mes de maig de 2025. El partit entre Barça i Real Madrid, important per decidir el títol de campionat nacional, tindrà un gran nou protagonista: Joan Laporta, de la mà de Spotify, ha tancat el fitxatge. El Barça rebrà la visita del Real Madrid el pròxim 11 de maig (16.15 h) i ho farà amb una nova i gran particularitat: Joan Laporta tanca un fitxatge de 68M.

El Barça va fer els deures contra el Leganés i està cada vegada més a prop d'aconseguir el títol de Lliga, però Joan Laporta és conscient que encara falta molt. En aquest sentit, Joan Laporta ha tancat un fitxatge comercial per al partit de Lliga contra el Real Madrid: aquest no és un altre que Travis Scott, el famós raper nord-americà. Scott, amb diversos logotips vinculats a Nike i al món de la música, formarà part del Barça: el seu 'branding' estarà present a la primera samarreta del Barça durant el Clàssic de lliga.

Així ho ha avançat el 'Diari ARA' i ha pogut confirmar 'e-Notícies'. De fet, segons ha pogut saber aquest digital, diversos jugadors del Barça ja van formar part d'una sessió de fotos amb la nova samarreta fa un parell de setmanes, aproximadament. Travis Scott, amb més de 68 milions d'oients mensuals a Spotify, estarà present al frontal de la samarreta del Barça durant el Clàssic: el club culer també la comercialitzarà.

Última hora oficial: Joan Laporta tanca el millor fitxatge possible per al Clàssic, 68M

Com ja és habitual després dels casos d'èxit de Coldplay o Rosalía, el Barça tornarà a lluir el logotip d'un artista durant el Clàssic contra el Real Madrid. En aquest cas, l'artista triat ha estat Travis Scott, qui situarà un dels seus logotips al frontal de la primera equipació culer. Com ve sent normal, el Barça també té previst posar a la venda aquesta equipació, limitada a 1.899 unitats i amb uns preus molt superiors a les samarretes de venda regular.

Travis Scott és un popular raper, cantant i productor musical nord-americà. Nascut com Jacques Berman Webster II el 30 d'abril de 1991, Travis Scott ha guanyat reconeixement pel seu estil musical innovador i les seves col·laboracions amb múltiples artistes. És conegut per àlbums com 'Rodeo', 'Birds in the Trap Sing McKnight' i 'Astroworld', així com pel seu enèrgic estil d'actuació en viu.

El Barça encara no ha llançat imatges sobre aquesta samarreta, però diferents usuaris ja s'han atrevit amb alguns dissenys que poden ser molt útils com a referència visual. El club culer ha confirmat que Travis Scott estarà present al frontal de la nova samarreta del Barça per al Clàssic de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid.