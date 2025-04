Joan Laporta respon a Javier Tebas amb una foto històrica: El promès és deute

Des de fa temps, Javier Tebas ha emprès una croada contra el Barça, especialment pel que fa al control econòmic i normes de Fair Play. Com a president de LaLiga, Tebas ha bloquejat diverses operacions de Joan Laporta, impedint fitxatges importants. A més, va ser un dels principals responsables de la sortida de Leo Messi, i gairebé va impedir la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.

Javier Tebas vs. Joan Laporta

El conflicte va assolir el seu punt àlgid quan Javier Tebas va intentar bloquejar la inscripció d'Olmo i Pau Víctor. Va afirmar que els comptes del Barça no eren correctes, assenyalant que el club no complia amb els requisits econòmics per inscriure els futbolistes. Per contrarestar això, Joan Laporta va incloure la venda de seients VIP del nou Camp Nou en l'exercici comptable.

No obstant això, Javier Tebas no va acceptar aquesta solució, al·legant que els seients VIP no podien ser comptabilitzats, ja que encara no s'havien construït. Malgrat la cautelar emesa pel Consell Superior d'Esports, Tebas va continuar amb la seva postura, intentant revertir la inscripció d'Olmo i Pau per a desesperació de Joan Laporta.

La resposta de Joan Laporta a Javier Tebas no es fa esperar

En les últimes hores, Joan Laporta ha respost de manera contundent a Javier Tebas. El president del Barça va publicar una foto des del Camp Nou en obres, assegut en un dels nous seients VIP de l'estadi. Aquesta imatge no només és simbòlica, sinó que demostra que els avenços en la construcció d'aquests seients estan molt més avançats del que LaLiga esperava.

Amb aquesta foto, Joan Laporta ha donat un cop sobre la taula, demostrant que la venda dels seients VIP ja és una realitat. Amb aquests avenços en la construcció del Camp Nou, Javier Tebas ja no podrà utilitzar més aquest argument en contra del Barça. La venda dels seients VIP està completament justificada, i ara el Barça pot seguir endavant amb les seves altres operacions, sense que la interferència de Tebas ho freni.

El president del Barça, juntament amb el CEO de Limak, l'empresa encarregada de les obres, van supervisar els avenços en la remodelació de l'estadi. Ja s'han instal·lat la majoria dels seients VIP, i la construcció del nou gespa i les instal·lacions continua a bon ritme. Amb més de 3.000 operaris treballant les 24 hores, el projecte del Camp Nou avança per oferir un estadi modern i amb una capacitat ampliada per al 2026.