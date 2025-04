Aitana Bonmatí reacciona a la sanció de Mapi León: 'És una cosa que...'

La sanció imposada a Mapi León per l'incident amb Daniela Caracas continua donant de què parlar. Després del derbi entre el Barça Femení i l'Espanyol, Mapi León va ser sancionada pel Comitè de Disciplina de la RFEF, cosa que va generar diverses reaccions.

L'incident i la sanció

El 10 de febrer, durant l'intens derbi entre ambdós equips, Mapi León va protagonitzar una acció que no va passar desapercebuda. El gest, que per a molts va ser inapropiat, va involucrar la jugadora de l'Espanyol, Daniela Caracas, i va provocar una onada de crítiques cap a Mapi. L'Espanyol va reaccionar amb un comunicat, qualificant l'acció d'"inacceptable" i "vulneració de la intimitat" de la seva jugadora.

Després de l'incident, alguns usuaris de xarxes socials van decidir assetjar Caracas, generant un ambient encara més tòxic. La situació no va trigar a arribar a les autoritats, que van decidir sancionar Mapi León amb la suspensió de dos partits. Aquesta sanció va deixar el Barça Femení sense una de les seves jugadores més importants per als enfrontaments contra l'Atlètic de Madrid i el Sevilla a la Lliga F.

La reacció del Barça Femení

El Barça Femení va mostrar el seu suport a Mapi León des del primer moment. L'afició es va sorprendre quan, durant el partit contra l'Atlètic de Madrid, es va comunicar que la jugadora no anava a participar, sense explicacions inicials.

Va ser llavors quan les xarxes socials van començar a especular sobre el motiu de la seva absència. Marc Andrés, periodista a Sport, va aclarir que la sanció tenia a veure amb l'incident amb Daniela Caracas.

Tot i que tant el Barça com Mapi van presentar recursos davant el Comitè d'Apel·lació i el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), la mesura cautelar sol·licitada no va ser concedida. Això significa que Mapi complirà la sanció de dos partits. No podrà jugar dimecres contra el Sevilla a la Lliga F, però estarà disponible per a la semifinal de la Champions Femenina, un dels partits més importants de la temporada.

La resposta d'Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí, una de les figures de l'equip, va ser preguntada sobre la sanció a Mapi León després del partit contra l'Atlètic de Madrid. A la zona mixta, la migcampista va deixar clar que l'equip dona suport completament a la seva companya.

"Nosaltres ens hem assabentat també a prop de començar el partit. És una cosa que no depèn de nosaltres. Tot l'equip estem al costat de la nostra companya", va afirmar Aitana, demostrant la unitat dins del vestidor del Barça.

El suport de l'equip a Mapi León és fonamental en un moment com aquest. Tot i que la sanció ha generat controvèrsia, el Barça Femení ha deixat clar que el seu suport a Mapi León és l'únic que poden oferir.