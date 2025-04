Neymar falla i Deco reacciona, fitxarà el seu successor per 120 milions: Raphinha, KO

La figura de Neymar ha marcat una època al Barça. Va arribar al club català com una de les promeses del futbol mundial i ràpidament es va convertir en una peça clau per als èxits de l'equip. Juntament amb Messi i Luis Suárez va formar un trident icònic, aconseguint títols com la Champions League el 2015 i diversos campionats nacionals.

Tanmateix, la seva ambició i la temptació de rebre un salari astronòmic al PSG el van portar a prendre una decisió que va sorprendre a tothom. Neymar va abandonar el Barça el 2017 per una xifra rècord, al voltant de 222 milions d'euros.

El seu pas per París va ser prometedor al principi, però aviat van començar a veure's els primers signes del declivi de Neymar. Els constants problemes físics i una vida extradeportiva que li van restar focus, van fer que mai aconseguís assolir el nivell que s'esperava d'ell a la capital francesa. El deteriorament de la seva carrera va arribar a tal punt que la seva aventura al PSG va culminar amb una sorprenent decisió: va fitxar per l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita.

Neymar torna al Brasil i mira al Barça

Neymar, després de la seva aventura a l'Aràbia, ha tornat al Santos, el seu primer equip, a la recerca de sentir-se futbolista novament al Brasil. I amb això van arribar els rumors d'un possible últim ball al FC Barcelona. Alguns mitjans van assenyalar que el club català estava disposat a valorar el seu retorn, però sota certes condicions: jugar de manera regular i a bon nivell, a més de marcar 15 gols.

Tanmateix, Neymar no està complint cap d'aquestes condicions. El seu rendiment continua sent inconsistent i sembla que la seva millor època ha quedat enrere. Davant d'aquesta situació, Deco, director esportiu del Barça, ha reaccionat.

Deco vol el nou Neymar

La nova obsessió de Deco és el successor de Neymar: Désiré Doué, el jove i hàbil extrem del PSG que ha meravellat el món amb les seves actuacions a la Ligue 1. Amb només 21 anys, Doué ha demostrat un talent excepcional. La seva velocitat, capacitat de regat i visió de joc el converteixen en una de les promeses més cobejades del futbol europeu.

El Barça té clar que Désiré Doué és el perfil ideal per ocupar el lloc que Neymar va deixar buit fa anys. Segons s'ha filtrat, Deco està disposat a oferir 120 milions per fitxar l'extrem, sempre que Raphinha acabi sortint del Camp Nou. El '11' culé rebrà importants ofertes aquest estiu i tot pot passar.

El FC Barcelona té clar que l'era de Neymar ja és història, i Deco busca assegurar que el futur estigui ben assegurat. Désiré Doué podria ser el jugador que marqui una nova etapa al club, una etapa que comença amb l'adeu definitiu de Neymar.