Confirmat, surt a la llum el sou que tindrà Nico Williams al Barça: 'Més que...'

Nico Williams és un dels objectius prioritaris del FC Barcelona per al pròxim mercat de fitxatges. Encara que Joan Laporta no va aconseguir tancar el seu traspàs l'estiu passat, el club està decidit a assegurar-se que l'extrem de l'Athletic Club vesteixi la samarreta culé. La situació del jugador i el desig de Flick de comptar amb Nico a les seves files s'han alineat, i ara, el traspàs sembla més proper que mai.

Nico Williams ja té llum verda

L'arribada de Nico Williams al Barça té el vistiplau de Hansi Flick, qui considera el jugador com una peça clau per al seu projecte. L'extrem ha demostrat la seva vàlua aquesta temporada, i el seu estil de joc encaixa a la perfecció en la filosofia de l'equip culé. A més, Nico manté una excel·lent relació amb altres jugadors de la plantilla com Lamine Yamal, Pedri o Balde, cosa que facilitaria la seva adaptació al vestidor.

És per això que Laporta està preparant una oferta interessant per seduir Nico Williams. La seva clàusula no és negociable, així que si Flick el vol haurà de pagar 60 milions d'euros pel seu traspàs. Però a més, el club català té pensat oferir-li un sou a l'altura dels millors.

El sou de Nico Williams al Camp Nou

Un dels factors clau que fa que el fitxatge de Nico Williams sigui viable per al Barça és el seu sou. Nico rebrà una quantitat d'acord amb el seu potencial, però que no deixarà amb l'aigua al coll l'economia culé. A diferència d'altres jugadors com Rafael Leao o Luis Díaz, el Barça podria aconseguir la seva signatura sense haver de trencar l'estructura salarial.

La proposta del Barça és oferir a Nico Williams 15 milions bruts, xifra que el situaria com el tercer millor pagat de la plantilla, per darrere de Lewandowski i De Jong. Aquest salari no només reflecteix el seu potencial, sinó també la importància del seu rol dins de l'estructura de l'equip. Passaria a cobrar més que altres estrelles com Pedri, Gavi o Raphinha.

La clàusula de rescissió de Nico Williams està fixada en 60 milions d'euros, una quantitat assumible per al Barça. Aquest aspecte és fonamental, ja que el club no hauria de recórrer a una negociació complexa per tancar el traspàs. La xifra és accessible dins de les possibilitats econòmiques del Barça, cosa que converteix el fitxatge de Nico en una operació relativament senzilla de realitzar.