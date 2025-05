El porter de Sallent Joan García, encara amb contracte en vigor amb el RCD Espanyol, està a prop de convertir-se en nou jugador del Barça. De fet, fonts del Barça confirmen a 'e-Notícies' que l'espanyol ha donat el 'sí vull' definitiu i que, per tant, l'acord final podria segellar-se en aquestes pròximes hores. Joan García també tenia ofertes de Manchester City, Arsenal i Newcastle, però s'ha decantat per la del Barça, que el vincularà al club català per als pròxims 5 anys.

Joan García, porter espanyol de 21 anys del RCD Espanyol, és l'escollit per reforçar la porteria del Barça de cara al pròxim curs. El Barça contempla fitxar un porter en aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu i Joan García, titular amb l'Espanyol, ha estat l'escollit per Joan Laporta i Hansi Flick. La temporada de Joan García ha estat espectacular i si l'RCD Espanyol segueix a Primera Divisió és, en gran part, per les seves actuacions sota el pal espanyolista.

Tot i la pressió exercida sobre Marc-André ter Stegen, el Barça no ha dubtat i ha tirat endavant el fitxatge de Joan García, que es convertirà en el titular. Després de la renovació de Wojciech Szczęsny, ara és Ter Stegen qui té moltes opcions de marxar del Barça, ja que vol jugar-ho tot per arribar bé al Mundial de 2026 amb Alemanya. El Barça vol segellar el fitxatge de Joan García, però sap que el porter de Sallent exigeix 3 condicions per signar ara, quelcom en què Barça i Laporta ja treballen.

Última hora oficial: Joan Garcia jugarà al Barça, però exigeix 3 condicions per signar

El culebrot de Joan García, que va començar fa algunes setmanes, sembla que està molt a prop de viure el seu episodi final. Joan García es troba gaudint de la F1 a Barcelona, mentre els seus agents treballen per segellar el seu nou contracte amb el Barça, que el convertirà en porter titular de manera immediata. Joan García està com boig per convertir-se en el nou porter titular del Barça, però també té clar que venir al FC Barcelona és un repte complicat i vol garanties.

Joan García és la prioritat del Barcelona en aquest mercat de fitxatges d'estiu i el club blaugrana vol que el jugador espanyol, que encara té contracte vigent, fitxi ja definitivament. Per la seva banda, Joan García està disposat a unir-se al Barça, però posa sobre la taula tres condicions essencials i sorprenents per signar el seu nou contracte amb el club de Laporta. Tot i que el Barça ha explorat altres opcions, finalment ha decidit centrar-se en Joan García, qui acceptarà l'oferta sempre que el Barça li doni les garanties que ell exigeix.

Joan García fitxa pel Barça: tot tancat, segons confirma el FC Barcelona ara

Segons mitjans com 'Mundo Deportivo' o periodistes com Fabrizio Romano, Joan García ha arribat a un acord per fitxar pel Barça, però encara queden alguns serrells peculiars per tancar. Joan García vol fitxar pel Barça, però exigeix 3 condicions indispensables per signar ara que ha començat el mercat de fitxatges d'estiu.

Segons ha pogut saber 'e-Notícies', García exigeix un contracte de 5 anys, ser titular i que es pagui la seva clàusula sense negociar. A més de tot això, Joan García ha demanat el fitxatge d'un entrenador personal i també vol que el Barça li garanteixi ser titular indiscutible per davant de Ter Stegen.