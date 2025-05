Xabi Alonso ja ha estat presentat com a nou entrenador del Reial Madrid i la seva feina per afrontar el Mundial de Clubs del pròxim 15 de juny ja ha començat a carburar. El Reial Madrid tornarà a la feina el pròxim 9 de juny, tot i que només ho podrà fer amb 5 jugadors del primer equip. En aquestes primeres sessions d'entrenament, Xabi Alonso podrà comptar amb Ceballos, Fran García, Asensio, Lucas i Rodrygo, tot i que un d'aquests serà acomiadat i el Barça intentarà fitxar-lo.

Xabi Alonso és una persona amb idees clares i fixes tot i que sap que, per culpa de les pressions de Vinícius Júnior, haurà d'acomiadar un jugador que agrada molt a Barcelona. Parlem d'un dels grans noms del Reial Madrid, que agrada molt a Joan Laporta i que, per culpa de Vinícius Júnior, farà les maletes durant aquest pròxim mercat estival. El Barça ja prepara tota la seva maquinària, ja que vol aconseguir el fitxatge d'un crack acomiadat pel nou entrenador blanc, Xabi Alonso, que arriba en detriment de Carlo Ancelotti.

El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça sap que el Reial Madrid dona la temporada per acabada i que ja planifica la següent amb Xabi Alonso. Xabi Alonso ha seguit de prop la feina i el rendiment del bloc d'Ancelotti i està decidit: es carregarà una estrella de 100M€. El Barça està més atent que mai: si Xabi Alonso actua, el club culer fitxarà el gran enemic de Vinícius Júnior, que renovarà amb l'entitat blanca amb total seguretat.

Confirmat, Xabi Alonso l'acomiada i el Barça intenta el fitxatge: 'Culpa de Vinícius'

Xabi Alonso es carregarà l'enemic número 1 de Vinícius Júnior i el Barça es prepara per intentar el seu fitxatge. Joan Laporta sap que el Madrid estarà pendent del Mundial de Clubs i vol aprofitar-ho per intentar fitxar una estrella que s'ha sentit molestada per l'extrem brasiler.

El Reial Madrid disputarà el Mundial de Clubs, per la qual cosa la seva temporada serà més llarga. El Barça esperarà pacientment, però està decidit a actuar amb decisió. El descart de Xabi Alonso podria vestir els colors del Barça aquest estiu, cosa que suposaria una bomba per LaLiga.

Xabi Alonso ajuda Vinícius Júnior i fa fora el seu gran enemic del Reial Madrid: el Barça espera el fitxatge

La relació entre Barça i Reial Madrid no és bona i encara podria ser pitjor si el club culer tanca el fitxatge d'un descart de Xabi Alonso. Vinícius Júnior ja ho ha demanat a Xabi Alonso i el Barça esperarà per poder tancar el fitxatge un cop el Reial Madrid processi l'acomiadament final.

Xabi Alonso busca modificar la dinàmica del Madrid i sap que per això necessitarà jugadors amb capacitat d'associació. És, per tot això, que hi ha una estrella que no està gaire implicada i que se sent incòmoda per culpa del brasiler Vinícius Júnior. Parlem de Rodrygo Goes, extrem esquerrà brasiler que s'ha quedat sense lloc i que serà fulminat per Xabi Alonso.

La idea del Madrid és provar Rodrygo durant el Mundial de Clubs, però Alonso té clar que no compta amb el brasiler, taxat en gairebé 100 milions d'euros. Rodrygo agrada molt al Barça, motiu pel qual Joan Laporta romandrà pendent de l'astre carioca, que va acabar el curs esborrant-se dels últims partits de LaLiga EA Sports espanyola.