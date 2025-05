Lamine Yamal té molt futur per davant, però el Barça està preocupat per culpa dels últims moviments de l'extrem dret espanyol, que acaba de renovar amb el club fins al 2031. Lamine Yamal és un noi de 17 anys amb un cap privilegiat i tots aquells que el coneixen en parlen meravelles en relació amb la seva maduresa, però hi ha coses que preocupen. El seu entorn genera dubtes, igual que també en genera la influència de Gerard Piqué, qui ha aconseguit que Lamine Yamal fitxi per un altre equip diferent del FC Barcelona de Laporta.

Lamine Yamal, extrem dret culer de només 17 anys, ja s'ha convertit en una de les grans sensacions del Barça de Joan Laporta i del món del futbol. Encara en edat formativa, Lamine Yamal ja posa en dificultats el Barça, ja que el club culer no ha pogut evitar que fitxi per un nou equip gràcies a Gerard Piqué. Lamine Yamal s'ha convertit en un dels noms propis de la Masia del Barça i, amb només 2 anys com a professional, ja és un pilar estructural del club culer.

Lamine Yamal ha renovat amb el Barça fins al 2031, però amb 17 anys ja és un monstre comercial per a les marques i totes volen formar part de la seva carrera esportiva. A més de marques, tot tipus de personalitats com Gerard Piqué també s'estan apropant a l'entorn de Lamine Yamal, cosa que preocupa, sobretot als responsables del FC Barcelona. Lamine Yamal ha estat un dels noms de la temporada 2024-2025 a tot el món del futbol i Gerard Piqué ha preparat una bomba: té nou equip, més que sorprenent.

Lamine Yamal ja té nou equip gràcies a Gerard Piqué: és inevitable per al Barça

El Barça somia veure créixer més a Lamine Yamal, però la veritat és que l'actual Golden Boy té 17 anys i, per aquest mateix motiu, el club vol protegir-lo. O aquesta era la intenció inicial, ja que ni el Barça ni Joan Laporta han pogut evitar l'últim gran moviment d'un Lamine Yamal que somia amb establir-se a l'elit. Joan Laporta ja confirma la intrusió de Gerard Piqué, que segueix amb el radar activat amb la finalitat de trobar nous potencials negocis per a la seva estructura empresarial, cosa qüestionada a Barcelona.

Segons ha transcendit en aquestes últimes hores, el jove canterà espanyol format a la Masia ja s'ha endinsat en una altra nova dimensió futbolística. Joan Laporta no amaga la seva preocupació, ja que somia poder retenir i, sobretot, estabilitzar un Lamine Yamal que està revolucionant les xarxes socials amb les seves jugades pròpies de Messi. I no, no és cap broma: Lamine Yamal, de només 17 anys, s'ha unit a Gerard Piqué, que somia explotar la imatge del jove espanyol a nivell comercial.

Gerard Piqué la fa grossa i fitxa Lamine Yamal: ja tenen nou objectiu, el Barça està preocupat

Gerard Piqué, president de la Kings League, prepara una nova bomba i està previst que Lamine Yamal es converteixi en el gran protagonista d'aquesta. La Kings World Cup Club 2025, que s'emetrà de manera gratuïta a 'DAZN' i que compta amb altres jugadors com Jules Koundé (França) actuant com a president, comptarà també amb Yamal. Així ho ha explicat Gerard Piqué, qui assegura que Lamine Yamal tindrà un equip propi (La Capital FC) al mundial de clubs de la Kings League, el seu invent més recent.

Aquesta competició, que se celebrarà de l'1 al 14 de juny a París, reunirà 32 equips procedents d'arreu del món. Gerard Piqué ha aconseguit convèncer Lamine Yamal, que estarà present a la cita i que actuarà com a president del seu club de futbol 7. "El cas de Yamal a la Kings League és especial, perquè és el primer jugador que s'uneix a la competició per ser un fan de la pròpia Kings", va explicar Piqué.