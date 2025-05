Última hora: Caçen Joan García negociant amb el Barça, hi ha un altre detall revelador

Després de diverses setmanes de discussions internes, el Barça s'ha decidit i apostarà per Joan García com a pròxim porter titular del Barça. Joan García, culer de tota la vida, ja ha estat enxampat negociant amb el Barça i hi ha un detall més que evident que ha estat captat per ‘e-Notícies’. Joan García, porter del RCD Espanyol, fitxarà pel Barça i la seva arribada al club culer és només qüestió d'hores.

Joan García és el porter escollit per fitxar pel Barça i l'agent del ‘perico’ ja es troba negociant amb el club culer. De fet, el Barça és l'equip millor situat per fitxar Joan García, ja que és l'únic club europeu que li ha presentat una oferta estrictament formal. El curiós és que Joan García ha estat enxampat: si no rebutja el Barça públicament és perquè, aparentment, és més culer del que sembla.

El Barça vol Joan García i Joan García vol el Barça. La decisió del porter espanyol és clara i així ho ha dit al seu agent i entorn, que ja busquen la manera de tancar un acord amb el FC Barcelona. El Barça, per la seva banda, prepara 25 milions d'euros, sobretot després de conèixer l'últim detall revelador de Joan García.

Última hora: Enxampen Joan García negociant amb el Barça, hi ha un altre detall revelador

La rivalitat entre Espanyol i Barça és viva i latent, però no sembla ser un problema per a un Joan García que vol ser culer. De fet, en aquestes últimes hores, Joan García ha declarat que “jugar contra l'Espanyol seria fins i tot una motivació” per a ell. El Barça està motivat i vol tancar el fitxatge, sobretot perquè sap que Joan García és un fidel seguidor del club des de petit.

Sempre surten imatges, però en aquestes últimes hores s'ha filtrat un detall que revela que Joan García té peu i mig al FC Barcelona de Flick. El porter espanyol, un dels millors de LaLiga EA Sports, ha estat enxampat: és molt del Barça i una captura de pantalla ja revelada així ho reflectiria.

Joan García serà culer, una captura de pantalla ja ho explica

Quan un jugador sona per fitxar pel Barça, tota l'afició culer es bolca a les xarxes amb l'objectiu de trobar proves o pistes que indiquin la situació del fitxatge. Això és el que ha passat amb Joan García, que va ser enxampat, de petit, visitant el museu del Barça ubicat a l'antic Camp Nou.

El curiós és que, fa hores, s'ha filtrat un dels perfils inactius de Facebook del mateix Joan García, que demostra que tenia interès a seguir l'actualitat del Barça. A més, Joan García també mostrava ‘rebuig’ al Real Madrid, seguint pàgines en contra de l'entrenador blanc, José Mourinho.