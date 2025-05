Nico Williams, jugador de l'Athletic Club, ja sap que el FC Barcelona, liderat per Joan Laporta, ha descartat definitivament el seu fitxatge. El Barça busca nou extrem esquerre, però Nico Williams no és entre els candidats, per molt que pugui semblar una temeritat per part del club que dirigeix i presideix Joan Laporta. Nico Williams va agradar molt, però el seu tren ha passat i el Barça ja posa el focus en un altre extrem: ni Rashford ni Leao ni tampoc Luis Díaz, hi ha un altre nou candidat.

Nico Williams no jugarà al Barça de Hansi Flick durant la pròxima temporada. Amb aquesta contundència el Barça, liderat per Joan Laporta, ha respost a l'interès del jugador de l'Athletic Club, que ja sap que té les portes del club culer totalment tancades. De fet, el Barça ja confirma que, per oblidar-se del fitxatge de Nico Williams, ha mogut fitxa: nou extrem fitxat, és una bomba i el comparen amb el Joaquín del Betis.

Nico Williams, extrem de l'Athletic Club, era un dels principals candidats per unir-se al Barça en aquest mercat de fitxatges, però finalment el club català ha decidit cancel·lar el seu fitxatge. Tot i que al Barça reconeixen que Nico té molt talent, també assenyalen que el seu rendiment esportiu ha baixat força, cosa que genera dubtes. El Barça busca fitxatges que aportin resultats immediats, i si es tracta d'apostes a llarg termini, no estan disposats a gastar més de 60M€, que és el preu de Williams.

Nico Williams, descartat, el Barça fitxa un extrem millor: 'El comparen amb Joaquín'

El mercat de fitxatges ja ha entrat en ebullició i noms com el de Nico Williams s'han seguit vinculant al Barça. A més de Nico Williams, altres extrems esquerrans com Marcus Rashford, Rafael Leao o Luis Díaz s'han situat a l'òrbita del club, però cap d'ells serà finalment escollit. El Barça, això sí, assegura que mourà fitxa en aquest mercat de fitxatges: arriba el nou Joaquín, brilla a Espanya i servirà per oblidar Nico Williams, extrem de l'Athletic Club.

El Barça somiava amb Nico Williams, però Joan Laporta ha reajustat els seus objectius de mercat i ha posat la lupa a Espanya, on emergeix un talent senzillament espectacular. Nico Williams va estar a prop del Barça i tornarà a sonar, però 'e-Notícies' confirma que el seu fitxatge no es tancarà i que, per tant, el Barça ja pensa en una altra nova perla. Williams ha acabat la temporada amb més dubtes que certeses, cosa que el Barça ha tingut en compte per allunyar-se del fitxatge de l'espanyol, que té opcions de seguir a Bilbao.

Adeu Nico Williams, aquest és el nou extrem esquerre titular del Barça

Nico Williams no serà el gran fitxatge del Barça en aquest pròxim mercat de fitxatges estival, però, com és evident, el Barça sí que es mourà per incorporar nous talents. De fet, el Barça considera que aquest mercat de fitxatges serà "vital", ja que l'equip de Flick necessita algunes peces clau per acabar de consolidar-se com un gran projecte guanyador. Tot i que l'objectiu principal era Nico Williams, el Barça ha cancel·lat el seu fitxatge per dos motius clars: el seu fluix rendiment i l'aparició d'una altra estrella que ha cridat l'atenció.

Aquesta jove perla espanyola juga al Real Betis, que acaba de perdre la final de la Conference League contra el Chelsea, i té moltes propostes, però vol ser culer. "És el nou Joaquín", apunten fonts del Barça, que asseguren que el fitxatge té molts números de tancar-se aquest mateix estiu.

Quin jugador serà el nou extrem del Barça? És millor que Nico Williams? Doncs fem referència a Jesús Rodríguez, atacant del Real Betis que recorda molt a Joaquín. Jesús Rodríguez és la nova joia del Betis, un extrem de només 19 anys que està causant sensació a LaLiga. La seva clàusula de rescissió és de 50 milions d'euros, un preu que encaixa perfectament en l'estratègia de Laporta i Deco.