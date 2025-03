Joan Laporta i Deco estan duent a terme una planificació esportiva molt cautelosa per a la pròxima temporada. El president i el director esportiu saben que no poden realitzar grans inversions a causa de les restriccions financeres imposades per LaLiga. Així, l'estratègia es basa en fitxatges intel·ligents i en jugadors que finalitzen contracte, evitant despeses excessives.

En aquest sentit, Deco i Joan Laporta ja estan treballant activament per reforçar la plantilla sense comprometre l'estabilitat econòmica del Barça. Tot i tenir interès en estrelles com Gyökeres o Nico Williams, Deco i Laporta saben que els seus fitxatges implicarien la necessitat de vendre a diversos pesos pesants del vestidor culer. Per aquesta raó, la directiva culer està apostant per incorporar jugadors lliures, i sembla que el primer reforç de la pròxima campanya ja està tancat.

Deco i Joan Laporta: arquitectes de la renovació defensiva

Un dels moviments més importants de la directiva culer és la incorporació de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen. Deco ha estat clau en aquest fitxatge, treballant directament amb els agents de Tah per tancar l'acord. A finals de l'any passat, la mà dreta de Joan Laporta va aconseguir arribar a un acord preliminar amb els seus representants, deixant tot llest per a l'arribada del defensa alemany al Barça.

L'acord ha estat rebut amb entusiasme per Joan Laporta, qui considera que Jonathan Tah serà una peça fonamental per reforçar la defensa de l'equip. A més, com ja hem esmentat, arribarà a cost zero, ja que aquest mateix estiu es converteix en agent lliure. És cert que encara falta l'anunci oficial, però la seva arribada al Camp Nou per a la pròxima temporada està pràcticament confirmada.

Jonathan Tah: èxit de Joan Laporta i Deco

Jonathan Tah és un central de gran qualitat i experiència, amb més de 250 partits disputats a la Bundesliga. Als seus 29 anys, el defensor alemany és molt conegut per la seva presència física, destacant per la seva capacitat d'anticipació i les seves grans aptituds en els duels aeris. Aquests atributs el converteixen en un reforç ideal per a la defensa del Barça.

Tah ha estat una peça clau en el Bayer Leverkusen durant diverses temporades, i la seva arribada al Camp Nou es considera un encert. La seva experiència internacional amb Alemanya també aportarà valor a l'equip, especialment en competicions d'alt nivell com la Champions League. Flick ha demanat el seu fitxatge, així que segur que tindrà un rol important.

Amb l'arribada de Jonathan Tah, la plantilla del FC Barcelona experimentarà canvis. Un dels que podria veure's afectat pel seu fitxatge és Eric García, qui ha tingut un rendiment una mica irregular. La competència al centre de la defensa s'incrementarà, la qual cosa podria portar a Joan Laporta i Deco a haver de donar sortida al bo d'Eric.