Millor que Ronaldinho i Neymar: signa amb el Barça, cancel·la el d'Aràbia Saudita

Neymar i Ronaldinho són dos dels brasilers més emblemàtics que han vestit la samarreta del Barça. Ronaldinho, amb la seva màgia i carisma, va portar el Barça a conquerir la Lliga de Campions el 2006. Neymar, per la seva banda, va formar part del temut trident ofensiu juntament amb Messi i Suárez, aconseguint múltiples títols, incloent la Champions League el 2015.​

Tanmateix, malgrat els èxits de Ronaldinho i Neymar, Raphinha ha emergit com el brasiler més destacat en la història recent del Barça. El seu rendiment aquesta temporada ha estat excepcional, batent rècords i guanyant-se el reconeixement mundial. De fet, l' '11' s'ha convertit en el primer jugador nascut al Brasil que supera la xifra de 10 gols en una sola temporada de Champions amb el FC Barcelona.

Temporada estel·lar de Raphinha

En el curs 2024-2025, Raphinha acumula 27 gols i 19 assistències en 41 partits, destacant en totes les competicions. Però és a la Champions League on està mostrant tot el seu potencial. El seu doblet contra el Benfica dimarts passat va consolidar el seu estatus, assolint 11 gols i col·locant-se com a pichichi de la competició.

Davant tal rendiment, Raphinha ha despertat l'interès de diversos clubs d'Aràbia Saudita com l'Al-Hilal. Ja va sonar amb força l'estiu passat després dels rumors que situaven Nico Williams en la seva posició, però finalment va decidir quedar-se. I ara, per evitar que sigui temptat de nou pels milions d'Aràbia, el Barça ha accelerat les negociacions per renovar el seu contracte.

La nova proposta busca estendre el seu vincle fins al 2030, millorant les seves condicions salarials i assegurant la seva permanència al Camp Nou. Sens dubte, una gran notícia per a Raphinha que estarà encantat amb la decisió del Barça i que es farà oficial en els pròxims dies.

Raphinha rebutja ofertes milionàries d'Aràbia Saudita

Malgrat rebre ofertes lucratives del futbol saudita, Raphinha ha mostrat el seu compromís amb el Barça. Va rebutjar una proposta de 100 milions d'euros de l'Al-Hilal l'estiu passat i manté el seu enfocament en l'èxit amb el club català.

Raphinha ha emergit com a líder dins i fora del camp, contribuint a l'èxit de l'equip a la Supercopa d'Espanya i altres títols. El seu desig és continuar al Barça, buscant més títols i consolidant el seu llegat en la història del club.

Raphinha ha demostrat ser un actiu inavaluable per al Barça, superant èxits de llegendes brasileres anteriors. El seu compromís amb el club i el seu rendiment excepcional reforcen el seu estatus com un dels millors brasilers en la història recent del Barça.